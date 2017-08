Gánale el duelo al regreso a clases

Para millones de padres de familia, las actuales vacaciones de verano son sólo el preámbulo de los gastos que vendrán este regreso a clases, desembolso que puede amplificarse si no se planifica la adquisición de los útiles y productos escolares.



De acuerdo con el área de Educación Financiera de Citibanamex, es necesario revisar con anticipación la lista de útiles y verificar con cuáles ya se cuenta; de esta forma evitarás que el gasto que se origina cada año con el regreso a clases sea una carga financiera familiar.



Asimismo, sugirió elaborar desde ahora un presupuesto, organizando tus gastos semanales y una bitácora para tener un mayor control de tu dinero.



Con la lista de útiles en mano, inicia la comparación de precios en diferentes establecimientos, los cuales pueden ser además de centros comerciales, las ferias de útiles escolares que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comenzó a efectuar en las distintas delegaciones del país y que rotarán hasta el 13 de agosto.



En ellas, distintos proveedores ofrecen precios más accesibles para los útiles escolares y están respaldados por el organismo encargado de vigilar la calidad y precio de los mismos.



Educación Financiera Citibanamex recomendó que se adquieran los útiles escolares por paquete, así ahorrarás y al mismo tiempo tendrás material de reserva.



Recomendó también aprovechar las rebajas de verano para los artículos de mayor costo, como mochilas, zapatos escolares, etc.



En esta época, indicó la Condusef, también las instituciones bancarias lanzan sus campañas para el regreso a clases que incluyen meses sin intereses y en algunos casos puntos dobles o la posibilidad de usarlos.



BBVA Bancomer lanzó un programa especial "Back to school" para sus tarjetahabientes, en el que ofrece doce meses sin intereses en ópticas Devlyn hasta el cierre de este mes; en tanto, Office Max y Best Buy ofrecen 18 meses sin intereses y Office Depot 12 meses.



En algunos de estos comercios es posible comprar los artículos escolares a menos meses sin intereses y tener acceso a 100 pesos en cupones según el monto de la compra.



Tiendas deportivas como Under Armour ofrece seis meses sin intereses más 20 por ciento de descuento, mientras que Innovasport da 12 meses sin intereses y en Decathlon, que recién llegó a México, es posible pagar con los puntos de las tarjetas.



Los descuentos y los pagos a meses sin intereses ocurren en una variedad de tiendas tanto departamentales, como librerías y de autoservicio.



Citibanamex ofrece cada año en más de 600 escuelas y centros de idiomas promociones que van de tres a los 12 meses sin intereses en el pago de las colegiaturas, además de las tiendas donde ofrecen distintas promociones a meses sin intereses.



Sin embargo, Mario Di Costanzo, titular de la Condusef, recomendó a los padres de familia que las compras de los útiles escolares sean pagados al menor número de meses posibles, ya que, por ejemplo, al elegir un plan de pago a 18 meses, el próximo año pagarás aún los útiles escolares de este año y seguirás debiendo. Aunque aclaró que la excepción puede ser la compra de bienes de consumo duradero como computadoras o impresoras.

: