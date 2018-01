Esto define si te otorgan un crédito o no

Para solicitar un crédito hipotecario por medio de Infonavit o de un Banco es necesario cumplir con algunos requisitos. Estos son los puntos que consideran las instituciones financieras para decidir si nos prestan o no:



1. Tu edad. Cómo mínimo que tengas 18 años cumplidos y como máximo 64 años.



2. Tus ingresos. Si eres empleado te solicitarán tus recibos de nómina para comprobarlos. Y en caso de ser trabajador independiente tus estados de cuenta, alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y un estudio socioeconómico.



3. Tu historial crediticio. Analizarán, con información del Buró de Crédito, si cumples con tus obligaciones como pagador en créditos anteriores o vigentes.



4. Garantías. Para verificar que tienes la solvencia necesaria para cubrir la deuda tomarán en cuenta si posees un patrimonio o cuenta de ahorro como garantía del préstamo.



5. Tu nivel de endeudamiento. Aquí revisarán la cantidad de dinero con la que dispones después de pagar tus gastos mensuales para determinar el pago de tu mensualidad.



6. Antigüedad en tu casa y empleo. Necesitas comprobar al menos seis meses en tu domicilio, y mínimo un año en tu trabajo actual para asegurarse que no serán interrumpidos tus pagos.



7. Capital inicial. Esto es importante ya que hay gastos que se deben cubrir desde el principio como la cuota por apertura, el enganche y la escrituración.



Estas son las condiciones que tienen los bancos, sin embargo, si estás pensando utilizar tu crédito Infonavit los requisitos son otros –y más simples-:



1. Ser derechohabiente del Infonavit, es decir, tener un trabajo formal vigente, donde cotices al IMSS.



2. Contar con una calificación de 116 puntos. Esto, y el monto que has cotizado a lo largo de tu vida laboral, puedes consultarlo aquí.



Otras cosas que el Infonavit toma en cuenta son los pago de tu empresa en aportaciones, tu edad al momento de abrir el crédito y el plazo para liquidarlo. Este último no debe rebasar 54 años.



Ya lo sabes, si estás pensando en adquirir una casa a través de un crédito bancario o el Infonavit, comprueba que cuentas con todos los requisitos que aquí te presentamos para que no te nieguen el acceso al crédito.