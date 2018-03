¿Eres ahorrador? Mejor vuélvete inversionista con estos 5 consejos

El 54 por ciento de los jóvenes mexicanos que realizan compras se salen de su presupuesto, por lo que se ven obligados a recurrir a sus ahorros o a un préstamo, de acuerdo con el estudio Cultura financiera de los jóvenes en México, realizado por la UNAM en colaboración con Banamex.

Sin embargo, ¿qué pasaría si un día una persona que tiene la cultura del ahorro decide ponerse un objetivo financiero a mediano plazo? Tal vez comprar su propio departamento, realizar estudios de postgrado o abrir un negocio.

Ante estas perspectivas puede parecer que la principal alternativa para alcanzar estos objetivos sea ahorrar. Sin embargo, no basta con esto, pues tu dinero pierde su valor con el paso del tiempo si no lo pones a trabajar, es decir, si no lo inviertes o utilizas los productos adecuados para alcanzar esos objetivos.

Por esta razón, te compartimos algunos consejos básicos para poner a trabajar tu dinero, de acuerdo con la financiera Principal.

1. Despeja tus dudas

Seguramente has escuchado cosas como 'eso es sólo para millonarios', 'es muy difícil, voy a perder mi dinero, o 'mi dinero no estará disponible. Gracias a estos mitos es que de acuerdo con el estudio mencionado arriba de la UNAM, el 51 por ciento de los jóvenes mexicanos prefiere guardar su dinero en casa, al considerarlo 'el lugar más seguro'. Pero la realidad es que cualquier persona puede ser inversionista. Para despejar todas tus dudas y temores al respecto, lo más recomendable es que busques a un asesor financiero que te guíe e identifique tus necesidades específicas. Invertir no es algo que puedas decidir con las recomendaciones de tus amigos o familiares, necesitas una opinión profesional.

2. ¿Cuánto vas a invertir?

Una vez que ya diste el paso de ahorrador a inversionista, tu siguiente tarea es analizar tus finanzas personales. Para ello, revisa con tu asesor a cuánto ascienden tus ingresos y egresos; esto permitirá saber de cuánto dinero dispones para invertir. Te recomendamos utilizar la fórmula “ingreso – ahorro = gasto” para que incluyas al ahorro dentro de tus gastos fijos. Recuerda siempre contemplar primero para tu ahorro e inversión, y ya después puedes gastar el resto de tu ingreso si así lo deseas.

3. Establece objetivos

Llegó el momento de establecer tus objetivos financieros. Esto también te ayudará a plantear un plazo aproximado para que los puedas alcanzar y es aquí donde tu asesor te puede ayudar a valorar qué porcentaje de tu dinero puedes ahorrar para el corto, mediano y largo plazo, al tiempo que cubres todas tus necesidades. Es importante siempre contemplar el largo plazo para cuando te retires, y lo puedes hacer a través del ahorro voluntario en tu Afore para que tu estilo de vida actual se mantenga durante tu retiro.

4. Conócete a ti mismo

Este punto se relaciona con el nivel de tolerancia que las personas tienen al riesgo, por ello algunos expertos en finanzas suelen preguntar a sus clientes si se atreverían a saltar en paracaídas. Si tu respuesta es 'jamás lo haría', quizá tengas un perfil de inversionista 'conservador'; si podrías llegar a considerarlo, entonces un perfil 'moderado'; y quienes sí se animarían a surcar las alturas (o ya lo han hecho), se acercan más a un perfil 'agresivo' de inversión. Esto les ayudará, a ti y a tu asesor, a tener una mejor idea de qué elementos debe incluir tu portafolio de inversiones, pero al final sólo él te puede decir con precisión qué tipo de portafolio te conviene.

5. La palabra clave es: diversificar

Si hablas de inversiones, es necesario hablar de diversificación y no apostar demasiado por un solo instrumento. Debes saber que todas las inversiones conllevan un riesgo, sin embargo, tener un producto con un portafolio diversificado ayudará a minimizar el riesgo y tener tu dinero en distintos activos. Un portafolio de inversión bien diversificado puede incluir elementos de renta fija, renta variable, deuda nacional y/o internacional, además de certificados de gobierno, entre otros.

Lo cierto es que no todos somos expertos en finanzas o inversiones, pero a todos nos gusta tener la tranquilidad de que nuestro dinero está bien administrado y trabajando a nuestro favor, por eso es muy importante que nos acerquemos con un experto de una institución seria y regulada, sólo así tendremos esta tranquilidad.

Para alcanzar tus objetivos de inversión es probable que tengas que hacer algunos ajustes en tu día a día, pero no se trata de dejar de gastar o dejar de disfrutar de tu vida actual, sino de administrarte mejor. Es saber cuánto puedes gastar hoy, sin sacrificar tu departamento nuevo, tu maestría o tu propio negocio.