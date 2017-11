Deja de rentar y cómprate un departamento

¿Cansado de que el dinero se te vaya mes con mes en un renta? Aquí te enseñaremos 3 opciones de mecanismos financieros que puedes utilizar para comprarte tu propio depa.



1.- El Crédito Infonavit



Es el más accesible en México para comprar casa o depa nuevo o usado, se puede combinar con el crédito de la pareja (si tienes) o con un crédito bancario para más dinero. Prestan desde 197 mil hasta un millón 600 mil pesos, dependiendo de tus ingresos y edad.



¿Qué necesito para tramitarlo?

Contar con 116 puntos Infonavit (se calculan con base en tu edad y salario: entre más joven y mayor paga, mejor puntuación), haber cotizado en el Infonavit de forma continua y tener empleo.



Puedes consultar tu tu puntuación y tiempo cotizado en Infonavit aquí.



La recomendación es que solicites tu crédito en pesos en lugar de salarios mínimos, y no ‘saltar de trabajo en trabajo' o nunca podrás utilizar tu crédito Infonavit.



¿Qué pasa si no uso mi crédito Infonavit?



Hoy, con los cambios a la Ley del Infonavit, los recursos que acumulaste pasan a tu cuenta para el retiro. Puedes recibir desde 50 mil hasta 350 mil pesos o más; todo depende de lo que hayas ahorrado a lo largo de tu vida laboral.



2. Los créditos hipotecarios



Las hipotecas se han vuelto una buena opción para comprar depa o casa por la constante reducción en las tasas de los créditos. Actualmente puedes encontrar créditos con tasas desde 8.45 por ciento.



¿Qué requieres para una hipoteca?



Un historial crediticio y que éste sea bueno, demostrar con documentos tus ingresos, solvencia y garantías de que pagarás; por último, un enganche del inmueble a comprar, los bancos solicitan entre el 10 o 20 por ciento como mínimo.



Antes de tramitar cualquier crédito verifica si es en pesos o unidades de inversión, el plazo para liquidar, la tasa de interés moratoria (por retrasos), si hay penalización por pagos anticipados y los importes por escrituración.



No escojas un plazo largo para pagar, como a 30 años, porque entre más tiempo dure el crédito mayores serán los intereses que se generen.



3. Inversión



Si no tienes Infonavit, ni para pagar una hipoteca, invierte. Puedes convertirte en prestamista de una plataforma P2P (Peer to Peer, en inglés), para generar rendimientos, lo mismo con los fondos de inversión. En unos años, con los rendimientos multiplicados tendrás el dinero suficiente para comprar tu nuevo depa.



Opciones para dejar de rentar y comprarte tu depa hay muchas, eso sí, antes debes analizarlo muy bien, no te ‘avientes’ a comprar un depa sin consultar el plazo de tu deuda, cuánto pagarás de intereses, y sobre todo si tendrás la posibilidad de pagarlo.