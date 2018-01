5 consejos para prevenir fraudes por comprar en línea

El arribo de nuevas tecnologías al sector financiero nos simplifica la vida permitiendo realizar operaciones a cualquier hora y desde cualquier lugar y posibilita adquirir productos de cualquier parte del mundo, pero también implica permanecer alertas para evitar ser víctimas de fraudes.



Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), alertó que en el último año las quejas por fraudes en comercio electrónico crecieron de forma exponencial.



Si fuiste víctima de fraude mediante esa vía, considera lo siguiente: llama a las instituciones financieras o establecimientos comerciales en los que tengas cuentas e informa de tu situación para evitar más daños.

No dejes de acudir al Ministerio Público a levantar un acta, incluso si el banco ya te devolvió tu dinero.



Si se trata de fraude en compras que hayas realizado con tarjetas departamentales, es decir, entidades no financieras, presenta tu reclamación ante la Profeco.



Di Costanzo recordó a los usuarios de tarjetas de crédito y débito no perder de vista el plástico cuando sea utilizado; también a estar más alertas pues con las nuevas tecnologías como los celulares con cámara, las tarjetas son clonadas tras ser fotografiadas en las filas de los cajeros y centros comerciales.



Si vas a comprar por Internet, asegúrate que la dirección del sitio URL comience con “https://”, lo que indica que es un sitio seguro y ten cuidado con páginas que ofrecen productos demasiado baratos, ya que puede tratarse de algún fraude.



Al ingresar tus datos bancarios, ten cuidado que no se trate de computadoras o redes públicas.



El reporte del Buró de Entidades Financieras arroja que en enero-septiembre de 2017 las reclamaciones por un posible fraude con tarjeta de crédito y de débito sumaron más de 4.8 millones, 28 por ciento más que en 2016.



Las reclamaciones por fraude vía comercio electrónico fueron 2.4 millones de reclamos y en terminales punto de venta 1.6 millones.



Siguieron los derivados del comercio por teléfono y en cajeros automáticos, lo que contrasta con la percepción de la población que indica que es en los cajeros donde se sienten más inseguros.



REVISA LO SIGUIENTE SI FUISTE VÍCTIMA



