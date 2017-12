Comprar regalos es divertido, pero ¿para qué más sirve tu aguinaldo?

Diciembre es el mes esperado porque muchos mexicanos reciben el ansiado aguinaldo, prestación que es otorgada a todos los trabajadores que tienen una relación laboral formal con un empleador y debe entregar a más tardar el 20 de diciembre.



En México se estima que más de 22 millones de estarían recibiendo como mínimo 15 días de salario adicional como prestación de aguinaldo, aunque muchas empresas otorgan el doble o más como prestación a sus trabajadores.



Por ello, ante la disyuntiva de qué hacer con este ingreso, Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef, consideró que una de las prioridades debería ser saldar las deudas que se tengan en tarjetas de crédito a plazo revolvente y si está sólo pagando el mínimo.



Esto porque ejemplificó si se tiene una deuda de 10 mil pesos en una tarjeta de crédito y se paga el mínimo, tardaría la persona aproximadamente 15 años en saldar esa deuda, y al final habría desembolsado más de 44 mil pesos, por lo que el cancelar esta deuda es una opción.



De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera el 63 por ciento de los mexicanos no lleva ningún control de sus gastos, y en estas fechas es un buen momento para pagar las deudas, explicó y aquellas personas que tienen en sus tarjetas compras a meses sin intereses deben analizar que tanto ocupa de su gasto para ver si se liquida esa deuda o parte de ellas para tener disponibilidad de recursos durante 2018.



En caso de que la persona no tenga deudas o sean mínimas, y aun le resten recursos de su aguinaldo otra opción puede ser el analizar si se gasta o bien se ahorra o inverte.



En el caso de optar por realizar alguna compra, la Condusef recomienda ver si el negocio otorga un descuento directo por hacer el pago en una sola exhibición, ya que eso puede significar la obtención de un producto que se requiera en el hogar y al mismo tiempo haber ahorrado para ello.



Una vez liquidado deudas, y si se cuenta con recursos es importante pensar en ahorrar o invertir, lo cual tiene significados diferentes.



Esto porque si se opta por ahorrarlo, concepto que muchas personas consideran es dejarlo en la cuenta en donde se les deposita el recurso, el dinero sin duda estará seguro pero no le estaría generando ningún rendimiento por tenerlo ahí, por lo que dependiendo las necesidades de la persona, podría enviarse a un plazo fijo a un año y ahí podría obtener un pequeño rendimiento, Di Costanzo, recordó que en la página de la Condusef hay un simulador de ahorro e inversión en donde las personas pueden saber con exactitud quién le ofrece más de acuerdo al monto que estén dispuestos a ahorrar e invertir.



Tips

​

Una buena opción para invertir el aguinaldo es contratar un seguro para el hogar y de vida, en México los principales daños a viviendas son incendios, pero tras los sismos tener asegurado tu hogar es una buena inversión.



Si en 2018 estás pensando en adquirir una vivienda, una opción es ahorrar ese dinero para tener un mayor enganche, actualmente a un mayor monto es menor la tasa que te puede ofrecer el banco.



Comprar regalos puede ser divertido, pero quizás no es la mejor forma de usar el dinero, “tener un colchón” para emergencias puede ser una buena opción.