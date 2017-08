¿Cómo emito la nueva factura electrónica si me pagan por honorarios?

Para las personas que trabajan por honorarios, obtener la nueva factura electrónica ha sido un verdadero calvario.



Mario Troncoso cuenta que le tomó más de dos meses poder entender los nuevos catálogos que dispuso el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con los que deberá llenar la nueva factura.



“¡Fue un logro poder hacer mi factura! No podía encontrar la clave de lo que me dedico, yo estoy en el sector de telecomunicaciones y rento conversores de digital a análogo, pero no podía encontrar la clave del servicio, ni la medida de unidad. Me costó mucho trabajo, pero, bueno, ya logré la primera”, dijo.



Si trabajas por honorarios y ofreces tus servicios a una persona o empresa, debes considerar que la nueva factura electrónica versión 3.3 viene con una serie de apartados en los que se te preguntará qué es lo que haces o vendes, y para cada actividad hay una clave que encontrarás en los catálogos del SAT.



Mario cuenta que tiene amigos que también trabajan por honorarios y coinciden en que si bien puede traer un beneficio la nueva factura, al presentar la declaración anual es engorroso buscar las claves del producto que se vende o del servicio prestado.

Factores a considerar 1. El SAT no prevé una prórroga en el plazo para seguir emitiendo fracturas versión 3.2.



2. Alguien que parte de cero al menos tardará ocho semanas en el proceso de cambio de versión.



3. Los que ya emiten factura con la nueva versión 3.3 provienen de un universo de 3 millones de contribuyentes.



Israel Coto, director de Microsip en la Ciudad de México, empresa que crea software para la proveeduría de facturas, explicó que la descripción que las personas físicas deberán hacer en la nueva factura es la misma que en la versión 3.2, sólo que ahora se deberá buscar en los catálogos la clave del sector al que se pertenece.



Enseguida, aparecerá una serie de productos y servicios, donde cada persona debe buscar los que concuerden con el servicio que se realiza o el producto que se venda o rente.



Una vez superado este paso, se debe ubicar el código que se te mostrará, éste será la referencia para catalogar tu actividad.

Al final del llenado, resultará un número que se conforma por la descripción, la clave, la unidad de medida, el precio y la definición del producto por cómo se comercializa.



“Deberás ser más detallista en el llenado, la clave es que agregues el rubro al que pertenece la profesión o servicio que prestas. También puedes acercarte con el proveedor de sistema de facturación, ellos te indicarán dónde se captura esa información para tener actualizados los artículos y códigos”, dijo Coto.



Recuerda que a partir del 1 de diciembre entra en vigor el Comprobante de Recepción de Pagos, que se deberá emitir en caso que el pago no sea en una sola entrega.

: