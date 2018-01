Casa nueva, ¿bolsillos vacíos?

Estos son los factores que debes considerar para saber si te alcanza o no para comprar tu nueva casa.



Pago mensual. Estas son las parcialidades que pagarás directamente a tu crédito, el monto de estas debe ser menor al 40 por ciento de tus ingresos mensuales o no podrás cubrirlas, y en caso de que superen ese porcentaje busca contratar un plazo más largo, para que estas bajen y se adapten a tu capacidad de pago.



El Costo Anual Total (CAT). Es el porcentaje que deberás cubrir por los gastos derivados de tu crédito (intereses, comisiones, seguros). Consulta el CAT de diversas opciones financieras, así te darás una idea del costo total de tu hipoteca.



Ubicación. En el mercado hipotecario es muy importante considerar la zona donde encuentres tu vivienda, considera que entre mejor ubicado estes, mayor plusvalía tendrá tu inmueble, así lejos de perder valor comercial tu hogar, día con día irá incrementando.



El plazo. Tiempo máximo que tendrás para pagar tu crédito, los puedes contratar desde cinco a 30 años. Si eres joven te convienen los plazos largos así también obtendrás mensualidades más bajas.



Ahorro. Este punto es importante debido que deberás pagar ciertos gastos iniciales que el crédito no cubre como son el enganche, avalúo, comisión por apertura y gastos de escrituración. Por eso antes de solicitar un crédito revisa tus ahorros. Si utilizas tu crédito Infonavit, considera que estos gastos se pagan con tu ahorro de subcuenta, por lo tanto no es necesario dar enganche para ejercerlo, ya te incluye el seguro de daños y durante toda la vida del crédito tu patrón aporta un porcentaje de tu mensualidad.



Teniendo en cuenta estos factores puedes calcular si el crédito que estás por adquirir realmente te conviene o puede dejarte sin dinero. La última recomendación es que compares la oferta hipotecaria en diversas instituciones financieras, ellas tienen la obligación de especificar la cantidad total real que te cuesta tramitar tu crédito con ellos.