Aunque rentes, protege el lugar donde vives

Contratar un seguro de daños para vivienda no aplica sólo si eres el dueño del inmueble, también si rentas una casa o departamento puedes contar con este seguro para proteger los muebles que tienes, y en general es más barato.



La principal causa de pérdidas parciales en vivienda son incendios, seguidos de inundaciones y sismos, los cuales afectan bienes, como los enseres domésticos, por lo que contar con un seguro de contenidos, que proteja los muebles, puede ayudar a las familias a recuperarse más rápido de un desastre, aún cuando no sean los dueños del inmueble, indicó, Fernando Mora, director de Siniestros de Citibanamex.



El contratar un seguro de daños para el hogar aunque no seas el dueño es importante, ya que incluye el pago de contenidos, responsabilidad civil, robo o incendio, destacó el directivo.



“Es un paquete en donde no se incluye el inmueble, no es nada caro, puede ser entre 300 a 500 pesos al mes y estás perfectamente protegido”, dijo Mora.



En el caso de Citibanamex, algunos de los seguros de daños de vivienda de los recientes desastres naturales en el país, fueron pagados con la muestra de fotos que los clientes tenían en su celular, aunque también es recomendable que se pidan y guarden las facturas, pero dadas las tecnologías actuales, una opción es tomar las fotos para tener acceso al pago del seguro de forma más ágil en caso de requerirse.



“Hay muchas cosas que son regalos y no tienes facturas, por eso, si tienes fotos o videos sirven, y la carta de testigos, que puede ser de familiares o amigos, y lo estamos cubriendo, pero depende el monto contratado en la póliza”, detalló Mora.



Incluso, es posible que asegures la vajilla que fue una herencia de tu familia y en caso de pérdida, podrías recuperar algo.



ANTES DE CONTRATAR, COMPARA

(Aconseja Mario Di Constanzo, presidente de Condusef)





- Debes verificar no sólo precios, sino también la forma en que se pagan los seguros, ya que muchos piden facturas con las cuales no siempre cuentas.



- Algunas aseguradoras más ‘amigables’ solicitan fotos de los muebles que demuestren lo que se tenía en la casa, o bien, una lista de testigos que den su firma validando lo que tenías en tu hogar.



- Los seguros para inmuebles en renta no cubren la propiedad, sólo los muebles y los precios rondan los 300 y 500 pesos mensuales, según información de Citibanamex.