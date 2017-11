Así vas a poder tener una casa en los próximos años

Comprar un inmueble es una de las mejores inversiones que puedes hacer a largo plazo; sin embargo, no es algo que puede suceder de un día a otro. Es importante saber que si quieres tener tu casa o ‘depa’, tienes que empezar tu plan hoy mismo para poder lograrlo en el futuro.



Tú debes saber qué es lo mejor para ti y para tu economía, lo ideal es crear un plan que vaya contigo. Sin embargo, si no tienes idea de dónde empezar o cuál sería un buen camino a tomar, aquí te ayudamos.



1. Lo primero que debes hacer es definir en cuánto tiempo te gustaría poder tener un inmueble. No es realista pensar que el próximo año, es demasiado pronto, sobre todo si es que no tenías un plan desde hace tiempo, 5 - 10 años podría ser lo justo.



Qué no hacer: Es importante no aventarte a comprar una casa o ‘depa’ sin primero tener un fuerte ahorro. Considera gastos extras que saldrán en este proceso, ya sean legales, de mantenimiento o renovaciones y claro la posibilidad de amueblarlo a tu gusto.



2. Ok. Ya tienes muy buena ‘lana’ ahorrada. ¿Ahora qué? Tendrás que definir un pago de hipoteca alcanzable, cuánto de tu ingreso neto mensual se estará yendo para pagar tu crédito hipotecario. Casi siempre se recomienda que sea el 30 por ciento; sin embargo, también tendrás que considerar gastos como el seguro de propietario, los impuestos sobre la propiedad y otros gastos. Esto generará un extra bastante alto, así que tómalo en cuenta.



3. Recuerda que el Crédito Infonavit es el más accesible en México para construir o comprar casa nueva o usada, sobre todo considerando que ya tienes ahí un ahorro que se usa como tu enganche; y que además podrías combinarlo con un crédito bancario para obtener más dinero. Ellos te prestan desde 197 mil hasta un millón 600 mil pesos, dependiendo de tus ingresos y edad.



Qué no hacer: no te enamores de un departamento o casa antes de saber tu capacidad de endeudamiento. Primero ve para qué te alcanza y luego sal a explorar dentro de tu porcentaje de presupuesto.



4. Ya que sabes cuál es tu capacidad máxima de endeudamiento y cuánto dinero estarás dando de enganche, sigue el buscar quién te estará dando el crédito que buscas. Es importante hacer una investigación y ver cuál se ajusta más a tus necesidades. Si es que tienes Infonavit, no olvides que puedes reunir el dinero que ya tienes ahorrado con ellos y un crédito.



Qué no hacer: ten cuidado con hacer un plan de crédito en pareja. Ejemplo: Marco y Luisa están casados, los dos tienen una capacidad de endeudamiento de 20 por ciento, así que deciden juntarlo y hacerlo de 40 por ciento. Sin embargo, unos años después Luisa se embaraza y decide dejar de trabajar, por lo cual pierden ese 20 por ciento y ambos están en un grave problema, porque ahora a Marco no le alcanza para cubrir ese 40 por ciento.



5. Ahora es un buen momento para salir a explorar tus opciones inmobiliarias. Ya que conoces tus finanzas y tienes un plan sabes qué es lo que más te conviene, podrás enamorarte de tu próxima casa sin meterte en una deuda que no podrás pagar.



El querer comprar una casa y sacar un crédito hipotecario es un compromiso de 10 a 15 años, no lo tomes a la ligera. Sin embargo, es algo que valdrá la pena, es un activo que podrás disfrutar a muy largo plazo y te dará mucha seguridad a ti y a tu familia.