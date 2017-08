¿Ahorros en crisis? Te damos 7 tips para hacer dinero extra 

¿Tu cuenta bancaria está disminuyendo peligrosamente? La American Psychological Association publicó una encuesta que muestra que el estrés monetario afecta la salud de los estadounidenses a nivel nacional, situación que en realidad se replica en todo el mundo.



Tú puedes eliminar algo de ese estrés financiero generando ingresos adicionales, incluso si tienes un trabajo de tiempo completo. Te decimos cómo empezar según un reporte de Entrepreneur.



1. Inicia un negocio de servicios.



El lanzamiento de un negocio de servicios se puede hacer sin una gran red, una presencia en línea o mucho más. La forma más fácil de empezar es decirle tus conocidos lo que estás ofreciendo y pedirles que ‘pasen la voz’. Por ejemplo, puedes vender ropa, accesorios u otras cosas.



2. Invierte en bienes raíces.



Convertirse en un propietario no siempre es práctico para aquellos que están empleados a tiempo completo, pero si tienes oportunidad de invertir en una propiedad, ya sea en tu ciudad o en un lugar de descanso cercano, no lo pienses y hazlo. Puedes alquilarlo y así recuperas tu inversión y garantizas un ingreso adicional constante.



3. Haz negocio en línea.



Comparte tu experiencia lanzando un ebook o un curso en línea para ayudar a otros en algo que domines como consejos para administrarse o superación personal. Si la escritura de libros electrónicos no es tu fuerte, puedes hacer curso de vídeo.



4. Aprovecha el poder de Amazon o Mercado Libre.



Puedes vender un producto y desarrollar una presencia directamente en plataformas como Amazon o mercado Libre sin necesidad de asumir demasiados roles. Algunos vendedores incluso tienen sus productos enviados directamente al centro de cumplimiento de Amazon y nunca tocan el producto en sí.



5. Únete a los servicios compartidos.



Otra gran opción es alquilar tu habitación extra en Airbnb o pon tu auto a trabajar con Uber.



6. Renta mobiliario para eventos.



Una alternativa de negocio muy rentable es el alquiler de mobiliario para eventos, mesas, sillas, incluso puedes comprar un terreno bien ubicado y rentarlo para fiestas.



7. Recibe dinero para hacer lo que ya estás haciendo



Reflexiona sobre tus hobbies y qué tan factible es que cobres por ellos; si amas la cocina puedes dar clases o si te encanta ir de campamento organiza salidas en grupos pequeños por una pequeña cuota. Sólo tienes que usar tu imaginación.

