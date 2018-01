Ahorrar: cómo, para qué y dónde

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 23.5% de los mexicanos no ahorra. Motivos hay muchos pero el no saber cómo hacerlo, o qué instrumentos utilizar, o a qué destinar un ahorro son los principales.



Si eres parte del porcentaje que aún no ahorra, te decimos por dónde comenzar. Sigue estas recomendaciones.





Si ya destinas un porcentaje de tus ingresos al ahorro, ¡felicidades!, vas por muy buen camino. El siguiente paso, y al parecer el reto, es ser disciplinado y constante para cumplir todas tus metas.