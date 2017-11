Ahorra hasta 35% en tus vacaciones navideñas

Comprar con anticipación, volar entre semana y adquirir más de dos productos para un mismo viaje en una sola exhibición son tres tips que pueden ayudarte a ahorrar entre 25 y 35 por ciento en tus vacaciones, incluso en temporada alta como diciembre.



Francisco Ceballos, country manager de Despegar México, sugirió para los vuelos nacionales comprar los boletos con un mes de antelación para recortar al costo de tus vacaciones hasta un 30 por ciento (para diciembre aún estás a tiempo).



Para vuelos internacionales es mejor hacerlo tres meses antes.

“Al reservar con anticipación tu viaje puedes ahorrar hasta 30 por ciento en viajes nacionales; para lograrlo considera comprar al menos un mes antes de la fecha de salida. En el caso de salidas internacionales, se debe reservar con al menos tres meses de anticipación para poder ahorrar hasta 25 por ciento en el costo total”, indicó.



Un segundo “tip” es comprar vuelos entre semana, cuando la demanda es menor que en sábados y domingos.



Más que un horario de compra, lo que nos ayuda a reducir el costo del vuelo, es elegir viajar entre semana, cuando la demanda es menor y se pueden conseguir tarifas más económicas.



“Por ejemplo, volar los martes y no en sábado, pues en fin de semana la demanda aumenta y el precio es mayor. También se pueden comparar las tarifas de la salida que se busca con el resto de los días para encontrar la del mejor costo”, señaló Ceballos.



Una estrategia en este sentido es encontrar en los sitios de compra las tendencias de viaje, donde pueden ser analizados los distintos precios, así como suscribirse a los correos de alerta para saber cuándo un vuelo deseado disminuye su costo.



El tercer consejo que según el ejecutivo de Despegar daría el mayor descuento, de hasta 35 por ciento, es comprar paquetes en lugar de cotizar vuelos y hoteles por separado.



“Si buscas el mejor precio, los paquetes dinámicos son una excelente opción, debido a que el viajero puede disminuir un 35 por ciento el costo total por adquirir más de dos productos en conjunto, en comparación con la compra de estos mismos productos por separado”, aconsejó.



Ceballos añadió que es indiferente la estadía en Navidad o en Año Nuevo, “en realidad no hay mucha diferencia entre ambas fechas. Lo importante es planear con antelación”, enfatizó.



Consejos para viajar en tus próximas vacaciones con eficiencia y con los mayores descuentos posibles



1.- Antes de viajar, infórmate sobre el lugar al que viajarás, su clima, tipo de cambio y distancia hotel–aeropuerto.



2.- Prepara tu identificación oficial, pasaporte, visa, cartilla de vacunación, documentos para menores de edad, etc, según tu destino.



3.- Revisa el itinerario del vuelo: fecha de salida y regreso, tiempo de conexión, escalas y documentos requeridos por ciudad.