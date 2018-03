4 recomendaciones a considerar antes de salir a la carretera

Antes de tomar la carretera hacia tu destino preferido en vacaciones de Semana Santa, existen algunas recomendaciones que no deberías dejar pasar.

La aseguradora Chubb, emitió mediante un comunicado una serie de recomendaciones que cualquier viajero debería tener presentes antes de emprender un viaje, tomando en cuenta factores como la seguridad de los pasajeros y el costo que podría implicar el tener un accidente sin estar prevenido.

PLANEA Y DIVIDE LOS GASTOS

Lo primero es establecer un monto máximo para gastar durante el viaje y si es posible dividir ese monto entre los días que estarás fuera. Para no dejar de lado los gastos imprevistos que se pueden generar en el viaje, se recomienda llevar un monto extra pero que no sea utilizado a menos que algún inconveniente se presente, pero no como parte del presupuesto para el viaje.

“Se puede comer bien y visitar los mejores lugares turísticos, o pequeños sitios no tan conocidos, según el gusto de cada quien pero sin tener que vaciar las cuentas del banco”, indica Chubb, que no recomienda abusar de las tarjetas de crédito o en su defecto llevarlas como la principal fuente de gastos para vacacionar.

NO GASTES EN PRODUCTOS Y ACCESORIOS

Hay algunas cosas que si se olvidan, se pueden adquirir durante el viaje, como pastas dentales, medicamentos para el dolor de cabeza, entre otras. Pese a la comodidad que implica no traer tantas cosas de ese tipo en la maleta, lo más recomendable es llevar todo desde casa ya que si sumas todo lo que tendrías que invertir entre jabones y demás accesorios, podrías encontrarte con un gasto extra un tanto considerable que no tenías en mente.

“Hay que establecer claramente a dónde vamos, revisar el tempo pronosticado y empacar lo que sabemos indispensable”, dice la aseguradora.

REVISA TU AUTO

Aunque en teoría los automovilistas deberían de mantener siempre las condiciones de su automóvil de manera óptima, como no descuidar los depósitos de aceite, mantener las llantas con presión adecuada y una batería en buen estado, por mencionar algunos ejemplos, sabemos que no siempre es así.

Pero si en la ciudad es indispensable tener un auto en su punto, para hacer un viaje por carretera se requiere poner aún más atención, ya que las distancias entre un punto de servicio y otro son más largas y las velocidades a las que viaja el vehículo son más altas y constantes.

“Es fundamental que el estado del auto sea el óptimo para salir a las autopistas. Si a esto le sumamos una revisión periódica aún en condiciones normales, mejor. Algo básico que siempre debemos llevar con nosotros es la herramienta necesaria, una llanta de refacción, teléfonos con suficiente batería y los números de emergencia locales”, recomienda Chubb.

ASEGURA TU AUTO

En México se estima que el 70 por ciento de los autos no están asegurados, incluso a pesar de que desde 2016 es obligatorio adquirir un seguro que cubra al menos responsabilidad civil o daños a terceros.

¿Qué debe incluir? De preferencia debe dar una cobertura integral que proteja a los pasajeros en todos los casos y que brinde asistencia a distintos niveles, desde cuando se ponche una llanta, exista un problema mecánico durante el viaje e incluso ofrezca un auto sustituto mientras se repara el propio.

“A la larga la planeación y la prevención son, además de una forma de dar seguridad, una manera de ahorrar”, señala la empresa. “El costo de un deducible no es comparable a la pérdida por robo o accidente de un coche”, agrega.