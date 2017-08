​¿Qué harías si ganaras 758 mdd en la lotería? Esto hizo ella ​

Una madre de Massachusetts de 53 años ganó el mayor premio de lotería en la historia de Estados Unidos para una sola persona, 758​.​7 millones de dólares, por lo que dejó su empleo de auxiliar de hospital.



Mavis Wanczyk dijo que jugaba a la lotería como un sueño imposible, sin creer que algún día podría dejar su trabajo en el Mercy Medical Center. El jueves ese sueño se hizo realidad tras 32 años.



"Los llamé y les dije que no volvería", dijo entre risas en una conferencia de prensa organizada por la lotería estatal de Massachusetts.



"Voy a esconderme en mi cama", respondió a la pregunta de cómo lo celebraría. Acompañada por su madre y dos hermanas, todavía estaba anonadada por la espectacular ganancia.



Seleccionó los números ganadores -una mezcla de cumpleaños de familiares- y compró el ticket en una tienda en Chicopee, un pequeño pueblo ubicado a 160 kilómetros al oeste de Boston, diciéndose que era "una oportunidad que debía aprovechar".



Según Powerball, es el mayor premio de lotería jamás ganado por una sola persona. En enero de 2016 se entregó uno de 1.600 millones de dólares, pero se repartió entre tres ganadores.



"Lo primero que quiero hacer es sentarme y relajarme", dijo. "He ganado, tengo miedo, pero todo irá bien".



"Todavía estoy bajando de mi nube y quiero ser simplemente yo, estar sola y poder decidir qué quiero hacer", agregó, precisando que había preferido salir del anonimato para "acabar con ello" y que la dejaran tranquila.



Relató que se enteró de que había ganado por un colega cuando estaban saliendo del trabajo luego de una guardia nocturna y entró en shock.



"No podía manejar, no podía hacer nada", dijo. "Así que me siguió para asegurarse de que llegaba a salvo a casa".



Wanczyk, con una hija de 31 años y un hijo de 26, dijo que antes estaba bien financieramente y que aún tenía que pensar en qué gastará sus millones, además de terminar de pagar el coche que compró el año pasado.



La ganadora optó, en lugar de recibir el premio de forma gradual durante treinta años, obtener todo el dinero de una sola vez.



Por ello, en lugar de ganar 758.7 millones de dólares repartidos en 30 años, obtendrá 480.5 millones de dólares, de los que le quedarán 336 millones tras las retenciones fiscales, según el diario Boston Globe.



Además tendrá que resistir a los cantos de sirena de quienes "intentarán recomendarle todo tipos de cosas que podría hacer con su dinero", como advirtió Deborah Goldberg, responsable del Tesoro de Massachusetts, durante la rueda de prensa.



El jueves por la mañana, el jefe de la cadena de estaciones de servicio que vendió el billete ganador, Bob Bolduc, instó a la persona premiada (ni siquiera sabía su nombre) a "compartir correctamente" el premio con obras de caridad.



Bolduc espera "un alza en las ventas de tickets en toda la cadena" de sus tiendas, tras haber vendido en el último año otros dos boletos ganadores de cuatro millones de dólares cada uno.