Nadie se salva de los fraudes, este hombre perdió un mdd

El multimillonario fundador de Twynam Agricultural Group perdió un millón de dólares en un fraude por correo electrónico, según se conoció en un tribunal de Londres el jueves. El hombre británico que facilitó el robo dice que él también es una víctima.



John Kahlbetzer, que figura en la lista de Forbes de los 50 australianos más ricos, perdió el dinero cuando los estafadores engañaron al administrador de sus finanzas personales para que les transfiriera el dinero, dicen sus documentos judiciales.



Los estafadores enviaron un correo electrónico a Christine Campbell haciéndose pasar por el multimillonario de 87 años, y pidiéndole que pagara un millón de dólares a una cuenta cuyo titular era un británico, David Aldridge, y así lo hizo. Kahlbetzer está demandando a Aldridge para recuperar el dinero, pero Aldridge dice que fue "utilizado involuntariamente" y que él mismo fue víctima de un fraude que involucraba a una mujer que conoció por Internet y con la que creía estar en una relación amorosa.



Los fraudes por correo electrónico donde los empleados de las empresas son engañados para transferir dinero se están volviendo un problema creciente. Las estadísticas de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) muestran que los casos de "correo electrónico de empresas manipulado", donde delincuentes piden a directivos de las empresas que transfieran fondos, han costado más de tres mil millones desde 2015. Ese tipo de estafa "continúa creciendo, evolucionando y apuntando a empresas de todos los tamaños", según el sitio web del Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI.



El abogado de Aldridge, Nicholas Towers, declinó hacer comentarios. Los abogados de Kahlbetzer no respondieron de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.



ESTAFAS POR AMOR



Los abogados de Kahlbetzer, que tiene un patrimonio neto de 950 millones de dólares, según datos recopilados por Forbes este año, dicen que Aldridge "facilitó activamente el pago de la suma a su cuenta". Luego transfirió 61 mil 538 libras (82 mil 600 dólares) a otra de sus cuentas y utilizó parte de ese dinero para liquidar sus facturas de impuestos. Y transfirió la mayor parte del dinero a cuentas en países como EU, Hong Kong, el Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos, Ghana y Nigeria.



Aldridge dijo que estaba enviando el dinero a petición de su novia, Nancy Jones, que le dijo que se estaba usando para pagar el impuesto de sucesiones sobre la herencia de sus padres "para que él pudiera beneficiarse conjuntamente de su herencia y los dos pudieran vivir juntos", dicen los documentos judiciales de Kahlbetzer. Los abogados de Kahlbetzer dicen que nunca conoció a Jones y que no ha proporcionado ninguna prueba de su existencia.



Los documentos judiciales de Aldridge señalan que "también es una víctima de los estafadores, que lo han engañado" para que permita que su cuenta sea utilizada para defraudar a Kahlbetzer. Las pruebas no demuestran que él supiera que estaba ayudando a un estafador, dicen, y él "no tenía ni idea" de que se estaba cometiendo un fraude contra Kahlbetzer.



Aldridge tenía "derecho a creer que estaba tratando con una persona honrada" porque Jones era su novia desde hacía cuatro años, dicen sus documentos judiciales. Jones le ha escrito poesía a Aldridge "y en muchas ocasiones le ha dicho que lo ama". El abogado de Aldridge, Nicholas Towers, dijo el jueves en un tribunal de Londres que pensaba que transfiriendo el dinero estaba tomando medidas que les permitirían "estar juntos propiamente" y "vivir de verdad felices para siempre".



Al igual que Campbell, Aldridge "siguió las instrucciones de alguien a quien conocía desde hacía muchos años y en quien confiaba", dicen sus documentos. Dicen que si el juez determina que él es responsable por un millón de dólares y las costas judiciales de Kahlbetzer "entonces será aún más una víctima" que Kahlbetzer.Los documentos de Kahlbetzer dicen que Aldridge "tiene experiencia con fraudes de tipo amoroso", ya que en otra ocasión había pagado dinero a una estafadora, que se hacía pasar por una holandesa llamada Iris, con la que se había tomado una copa después de conocerla en un sitio web de citas.



CORREO ELETRÓNICO FALSO



El mensaje que pedía a Campbell que transfiriera los fondos provenía de una dirección de correo electrónico que era un carácter diferente de la dirección de correo electrónico personal de Kahlbetzer, pero que había sido manipulada para que apareciera en la pantalla como su dirección exacta. El correo electrónico fue escrito por "un tercero desconocido", dicen los documentos de Kahlbetzer.



Al declarar como testigo, Campbell dijo que era "razonablemente normal" recibir una solicitud para transferir un millón de dólares desde la cuenta de Kahlbetzer. Ella dijo que, en retrospectiva, estaba claro que el correo electrónico que pedía que se transfirieran los fondos no estaba en "perfecto inglés", pero ella no había considerado esto un problema en ese momento porque parecía que Kahlbetzer estaba enviando el correo electrónico con prisa.



Aldridge dice que transfirió 61 mil 538 libras a su cuenta bancaria personal en abril. Esa es la "máxima extensión" de su beneficio, y lo máximo que debería pagarle a Kahlbetzer, dijo.