Google y Facebook crean adicción a sus servicios 'a propósito': Soros

George Soros dijo que Facebook y Google son casi monopolios y han fomentado deliberadamente la adicción entre los usuarios.



"Deliberadamente diseñan la adicción a los servicios que brindan", dijo Soros en un discurso en Davos, Suiza, el jueves. "Esto puede ser muy dañino, especialmente para los adolescentes".



Soros comparó las plataformas de internet con las compañías de juegos de azar y dijo que podrían estar perjudicando permanentemente la atención humana. En el extranjero, Soros dijo que le preocupa que algunas compañías de medios sociales y tecnología puedan caer en "matrimonios no santos" con regímenes en Rusia y China, creando una "red de control totalitario".



Facebook y empresas desde Twitter hasta Apple han enfrentado una creciente reacción pública contra la tecnología y las redes sociales, a medida que el público se enfrenta a una vida constantemente conectada en la que está expuesto a noticias falsas o tendenciosas, al acoso cibernético e incluso a la adicción a internet.



Soros cree que el dominio monopólico de estas compañías se romperá pronto por la regulación y los impuestos, y que la comisaria de la competencia de la Unión Europea, Margrethe Vestager, "será su némesis".



"Estado mafia"



Por otro lado, el filántropo multimillonario dijo que piensa que el presidente estadounidense quiere crear un “Estado mafia” en Estados Unidos, pero que no puede debido a la fortaleza de las instituciones del país. No explicó exactamente lo que quiso decir.



Soros pronosticó además que Trump será un “fenómeno temporal” y perderá en las elecciones del 2020, si llega tan lejos.



Soros ha sido un crítico constante de Trump, quien está también en Davos, lo que le hace el primer presidente estadounidense en asistir al fórum desde que Bill Clinton lo hizo en el 2000. Trump hablará ante los delegados el viernes.



Con información de AP