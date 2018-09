Dos millonarios con hijos pilotos se pelean por adquirir de Force India

Una empresa rusa de fertilizantes controlada por Dmitry Mazepin, cuyo hijo es un prometedor piloto de carreras, presentó una demanda contra la escudería Force India tras una oferta fallida por adquirirla.

La firma Uralkali PJSC presentó una demanda en Londres contra los administradores conjuntos del equipo, Geoffrey Rowley y Jason Baker, de FRP Advisory LLP. El mayor productor de potasa de Rusia señaló el jueves en una declaración que su oferta por Force India recibió un "trato perjudicial y desigual".

Los administradores vendieron los activos de Force India el mes pasado a un grupo liderado por el empresario de moda canadiense Lawrence Stroll, cuya oferta no fue revelada. El hijo de 19 años de Stroll, Lance, compite en el equipo de Fórmula Uno Williams. El equipo de Force India iba camino a Rusia para participar en el Gran Premio de Sochi el 30 de septiembre cuando fue contactado para solicitar comentarios en su sede de Silverstone, en el Reino Unido.

Los administradores dijeron que no han recibido una demanda del Tribunal Superior, pero agregaron que cualquier acción legal sería "defendida vigorosamente". Cumplieron con sus deberes legales y la venta de Force India logró un "resultado exitoso", señalaron los administradores en un correo electrónico.

Uralkali dijo que su oferta, que incluyó un componente en efectivo de entre 101.5 millones de libras (133 millones de dólares) y 122 millones libras, era superior a la oferta ganadora. El proceso de licitación no fue transparente, dijo Paul Ostling, director sénior independiente de Uralkali, quien lideró la oferta por Force India.

Herramienta de marketing

"En vista del hecho de que se confirmara que Uralkali fue un mayor postor, surge una pregunta sobre si la transacción puede ser susceptible de ser anulada", señaló.

Force India sería una herramienta de marketing valiosa, según Uralkali, que ya patrocina el Gran Premio de Rusia en Sochi, y había sido auspiciador del equipo durante varios años. El gigante de fertilizantes vende sus productos en 20 países en los que la Fórmula Uno realiza carreras de Grand Prix. Aunque el hijo de 19 años de Mazepin, Nikita, era un piloto en desarrollo de Force India, y actualmente ocupa el segundo lugar en GP3, el tercer nivel del automovilismo, no era la motivación para la oferta de Uralkali, dijo Ostling.

"No se trata de Nikita", sostuvo. "No tiene licencia de F1 y puede llevarle dos años obtenerla. El deseo de Uralkali de comprar el equipo no tiene nada que ver con eso".

Force India fue creada en 2007 por el multimillonario Vijay Mallya, quien adquirió el equipo de Fórmula Uno Spyker por 109 millones de dólares. India está tratando de extraditar a Mallya, el extravagante "Rey de los buenos tiempos", del Reino Unido. La línea aérea Kingfisher del magnate quebró en 2012, dejando mil 400 millones de dólares en deudas impagas.