Yen repunta a máximos de 7 semanas y arrastra a bolsas de Asia

La mayoría de las bolsas de Asia concluyeron operaciones en terreno negativo, con el índice Nikkei de Tokio, luego de que un repunte del yen a máximos en siete semanas eclipsó el optimismo sobre las ganancias corporativas.



El Nikkei bajó un 0,4 por ciento a 19.952,33 puntos, pero cerró estable en la semana. El rango de negociación en el que se ha mantenido desde mediados de junio se ha reducido.



Una lectura sorprendentemente débil en el sector de servicios de Estados Unidos socavó el apetito por el riesgo y ayudó a llevar el viernes al dólar a un mínimo en siete semanas de 109,85 yenes.



"El mercado fue golpeado por el avance del yen", siguiendo los datos no manufactureros de Estados Unidos para julio más débiles de lo esperado, dijo Maki Sawada, vicepresidente del departamento de investigación de inversiones y servicios a inversores de Nomura Securities Co.



Un yen fuerte reduce el valor de las empresas japonesas en el extranjero cuando se repatrian.



Sawada dijo, sin embargo, las acciones de Tokio no serán lastimadas significativamente si el dólar, que actualmente se cotiza alrededor de los 110 yenes, no cae por debajo de la línea de 109 yenes.



En tanto, el segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, bajó 0.15 por ciento, para ubicarse en mil 631.45 unidades.



En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen cayó 0.54 por ciento, al ubicarse en tres mil 707.58 unidades.



El Shanghai Composite Index registró una baja de 0.33 por ciento, para cerrar en tres mil 262.08 unidades.



El índice surcoreano KOSPI, que cerró el jueves en un mínimo de tres semanas y media, rebotaba un 0,4 por ciento, reduciendo sus pérdidas en la semana a un 0.2 por ciento.



Jingyi Pan, estratega de mercado de IG en Singapur, dijo que "los mercados de renta variable continuaron con una apariencia de calma esperando el reporte de empleo de Estados Unidos el viernes".



A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:



BOLSA INDICE CIERRE CIERRE VARIACION VARIACION



ANTERIOR ACTUAL PUNTOS PORCENTAJE



Tokio Nikkei 225 20,029.26 19,952.33 -76.93 -0.38%



Hong Kong Hang Seng 27,531.01 27,562.68 +31.67 +0.12%



Shanghai S. Composite 3,272.93 3,262.08 -10.85 -0.33%



Seúl Kospi 2,386.85 2,395.45 +8.60 +0.36%



Singapur Straits Times 3,342.92 3,326.52 -16.40 -0.49%



Sydney All Ordinaries 5,786.80 5,773.30 -13.50 -0.23%