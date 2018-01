Wall Street y BMV abren al alza tras dato laboral de diciembre en EU

Los principales índices de Wall Street abrieron en máximos históricos este viernes, ya que los inversores miraban más allá de un dato de creación de empleo más débil de lo esperado en diciembre en Estados Unidos y se apoyaban en las señales de un repunte del crecimiento de los salarios.



El promedio industrial Dow Jones subía 52 puntos, o 0.21 por ciento, a 25 mil 127.13 unidades; el S&P 500 ganaba 8.21 puntos, igual a 0.30 por ciento, hasta dos mil 732.2 unidades; y el Nasdaq sumaba 27.70 puntos, equivalentes a 0.39 por ciento, para colocarse en siete mil 105.62 unidades.



En México la Bolsa de Valores (BMV) inicia la jornada con un avance de 0.34 por ciento, o 160.30 puntos más respecto al nivel previo, con lo que el Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) se ubica en 49 mil 913.23 unidades.



En el mercado accionario local se opera un volumen de 888 mil 497 títulos, con un importe económico de 57.8 millones de pesos, en el que participan 53 emisoras, de las cuales 34 ganan, 11 pierden y ocho se mantienen sin cambio.



De acuerdo con Grupo Financiero Monex, los mercados a nivel mundial presentan movimientos positivos, con una agenda completa en Asia y Europa, y reaccionando bien a los datos de empleo en Estados Unidos.



TRUMP EN WALL STREeT

A Wall Street le encanta la reforma impositiva de Donald Trump, por más que las encuestas indiquen que la mayoría de los estadounidenses no las ven con buenos ojos.



El promedio industrial Dow Jones cerró por encima de los 25 mil puntos ayer jueves, en un claro indicio del entusiasmo de los inversionistas con una reforma fiscal que incluye una reducción de impuestos de mil 500 billones de dólares. Se alcanzó esa marca menos de un año después de haber superado los 20 mil, otro hito.



“Superamos una barrera muy, muy grande -declaró Trump ayer jueves en la Casa Blanca-. Cada vez que esa cifra sube en Wall Street, eso implica que se están creando empleos, es sinónimo de éxito, indica que los (ahorros jubilatorios) 401k están florecientes”.



No sorprende que los inversionistas se muestren contentos con la reforma fiscal. Las empresas, después de todo, se beneficiarán enormemente con una fuerte reducción de sus impuestos. Además, podrán deducir a fin de año la totalidad de sus compras grandes de acciones, rebajando su deuda. Y las firmas con grandes cantidades de efectivo en el exterior podrán traer el dinero a Estados Unidos pagando menos impuestos.



Los analistas estiman que la reforma aumentará las ganancias de las empresas del índice Standard & Poor's 500 aproximadamente 8.0 por ciento. Ese es un beneficio muy superior a la reducción de impuestos de 1.6 por ciento que recibirá la clase media, según el Tax Policy Center.



El ciudadano común no se muestra tan entusiasmado con la reforma. Una encuesta de la Monmouth University del mes pasado indicó que casi la mitad de la población no está de acuerdo con ella y que sólo 26 por ciento la apoya.



Algunos trabajadores, no obstante, saldrán beneficiados: Hasta ahora, casi 20 compañías grandes anunciaron bonificaciones y sueldos mínimos más altos como resultado de la reducción de impuestos. AT&T, Comcast, Bank of America y American Airlines dijeron que darán una bonificación de mil dólares a sus empleados.



A los inversionistas no parece preocuparles mucho el uso que se dé a las ganancias adicionales. El gobierno de Trump pronostica que las empresas reinvertirán esas sumas en sus negocios, impulsando la actividad económica. Pero los detractores de la reforma creen que las compañías repartirán las ganancias entre sus accionistas. La historia indica que rebajas a los impuestos de las empresas no siempre generan aumentos en los sueldos.



Wall Street, en todo caso, está de fiesta, al menos a corto plazo. La mayoría de los analistas consideran que, de un modo u otro, las empresas y la economía se beneficiarán. Y que, al margen de si las firmas les pasan sus ganancias a sus empleados o a sus accionistas, aumentará el gasto del consumidor y eso impulsará la economía.



La reducción de impuestos corporativos de 35 a 21 por ciento no necesariamente será tan grande como parece porque la mayoría de las empresas no pagan 35 por ciento. El banco Barclays calcula que la tasa impositiva “real” caerá de 26 a 20.1 por ciento.



Numerosos analistas creen que la mayor parte del dinero traído del exterior será repartido entre los accionistas, no invertido. Y que lo mismo pasará con las ganancias adicionales derivadas de la reducción de impuestos.



El año pasado, los avances de la bolsa fueron ayudados por el buen desempeño de la economía mundial en general.



Desde noviembre, por otro lado, la perspectiva de una reducción de impuestos impulsó las bolsas de valores, de acuerdo con Keith Parker, analista de UBS.



Las grandes ganancias de la bolsa de valores, no obstante, benefician a un porcentaje menor de la población. Edward Wolff, economista de la Universidad de Nueva York, dice que apenas 10 por ciento de la población es dueña de 84 por ciento de las acciones de la bolsa.