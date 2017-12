Bolsas de México y Nueva York, dispuestas para cerrar un buen año

En el mercado accionario mexicano el referencial índice S&P/BMV IPC subía 0.89 por ciento a 49 mil 294.47 puntos, en su cuarta jornada consecutiva de ganancias.



Los títulos del gigante minero Grupo México encabezaban las alzas de este viernes con 3.6 por ciento más a 65.25 pesos, seguidos por del minorista y embotellador FEMSA que saltaban 2.03 por ciento a 184.4 pesos.



La bolsa se perfilaba a cerrar diciembre con un alza acumulada de casi 5.0 por ciento, su mejor desempeño mensual desde marzo de 2016, mientras que en el año suma una ganancia de 8.0 por ciento, su desempeño más sólido desde 2012.



Analistas dijeron que el próximo año la mira de los inversores continuará puesta en el avance de las discusiones para modernizar el acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, así como en las elecciones presidenciales locales, que se llevarán a cabo en julio.



La moneda cotizaba en 19.6375 por dólar, con una ganancia de 0.33 por ciento frente al precio de referencia de Reuters del jueves, en un mercado de escaso volumen de negocios por el periodo vacacional de fin de año.



El peso se perfilaba a cerrar diciembre con un retroceso de más de 5.0 por ciento, su peor desempeño mensual desde la victoria electoral de Trump en noviembre del 2016.



En 2017, la moneda acumula un rendimiento de alrededor de 5.0 por ciento, su primer año de ganancias desde 2012.



Sin embargo, la recién aprobada reforma fiscal en Estados Unidos, que a partir de enero reducirá los impuestos corporativos en ese país, traerá nuevas presiones al peso el próximo año debido a las preocupaciones de que pueda derivar en menores inversiones en México, dijeron analistas.



En cuanto a los bonos, el rendimiento a 10 años operaba en 7.72 por ciento, sin cambios frente a su cierre previo, mientras que la tasa a 20 años descendía dos puntos base a 7.8 por ciento.



En Nueva York un descenso de las acciones de Apple y Goldman Sachs hacía caer a Wall Street en el último día de operaciones de 2017, un año reseñable para los valores estadounidenses.



Los títulos de Apple cedían 0.7 por ciento tras emitir una inusual disculpa a sus usuarios por ralentizar el funcionamiento de los iPhones antiguos con baterías deficientes, mientras que Goldman Sachs perdía un porcentaje similar tras anunciar que prevé una merma cercana a los cinco mil millones de dólares en su ganancia del cuarto trimestre.



El promedio industrial Dow Jones perdía 15.05 puntos, o 0.06 por ciento, a 24 mil 821,97 unidades; el índice S&P 500 bajaba 2.17 puntos, igual a 0.07 por ciento, para colocarse en dos mil 685.45; y el Nasdaq Composite caía 13.82 puntos, equivalentes a 0.18 por ciento, hasta seis mil 937.44 unidades.



"Sabemos que 2017 ha sido un gran año en los mercados en todos los sentidos", dijo Arian Vojdani, estratega de inversiones en MV Financial en Bethesda, Maryland. "El mercado está rico (en valoración) ahora y si los precios y las ganancias siguen convergiendo, no me preocuparía", agregó.



Los principales índices estadounidenses tocaron una serie de récords en 2017, gracias a un fuerte crecimiento económico, sólidas ganancias corporativas y bajas tasas de interés. El S&P se apuntó ganancias de 20 por ciento en el año, el Dow ganó más de 25 por ciento y el Nasdaq, 29 por ciento, encaminándose los tres a sus mejores desempeños desde 2013.



El mercado también mostró una sorprendente fortaleza pese a las tensiones en Corea del Norte y los vaivenes políticos en Washington. Se espera que la racha alcista se extienda durante 2018, impulsada por ganancias generadas por una nueva ley que reduce la carga tributaria a las empresas estadounidenses.



Por sectores, el índice tecnológico S&P fue el de mejor desempeño, trepando cerca de 37 por ciento y liderando las ganancias en el índice general. Telecomunicaciones y energía son los dos únicos que cerraron el año a la baja entre los 11 principales sectores del S&P.



Siete sectores industriales subían el viernes, liderados por una mejora de 0.35 por ciento en la división de bienes de primera necesidad. Altria, Coca-Cola y Philip Morris avanzaban entre 0.7 y 1.0 por ciento en un día de escasas operaciones antes de Año de Nuevo.



Amazon bajaba después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló a la firma en un llamado que hizo al servicio postal para que suba los precios de los envíos.