Wall Street hila tres sesiones consecutivas al alza

Este jueves los mercados a nivel mundial registraron una jornada positiva, y Wall Street no se quedó atrás al hilar su tercera jornada de ganancias consecutivas del año, el índice industrial Dow Jones, avanzó 0.61 por ciento para ubicarse en 25075.13 unidades, el S&P 500 subió 0.40 por ciento para cerrar en 2723.99 puntos y el tecnológico Nasdaq se apreció 0.18 por ciento para terminar en 7077.91 unidades.



En datos económicos, durante la sesión se publicaron las nóminas del empleo del sector privado correspondiente a diciembre ADP, que observa una alta correlación con los datos de la nómina no agrícola que se publicarán el día de mañana, el dato, mostró la creación de 250 mil empleos durante el mes.



En el mercado accionario, las emisoras que presentaron las mayores alzas de la sesión fueron Advanced Micro Devices, Arconic, Stericycle y CVS – Las mayores alzas de la sesión ocurrieron entre un rango de 4.95 por ciento y 3.32 por ciento-



Los títulos de Arconic presentaban la mayor alza desde el 2 de octubre pasado, 4.95 por ciento, luego de que analistas de Wells Fargo dieran una nueva recomendación sobre la emisora y actualizaran el precio objetivo para la compañía.



Otros títulos que subían eran los de CVS -farmacéutica-, 3.32 por ciento, su nivel intradía más alto desde el 30 de noviembre, luego de que Raymond James actualizará el valor de la acción. Analistas son optimistas en la propuesta de compra de Aetna -servicios de seguros- sobre CVS y dicen que el mercado no está dando suficiente crédito a las probabilidades de que el acuerdo obtenga la aprobación regulatoria.



Por el contrario, algunas de los títulos que cayeron durante la sesión fueron L Brands, Walgreens, Macy´s y Foot Locker. –Las mayores caídas del día se dieron entre un rango de 13.41 por ciento y 4.37 por ciento-.



Las acciones de la empresa L Brands, propietario de Victoria´s Secret, caían hasta un 14 por ciento, la mayor en seis meses, después de que las ventas habrían decepcionado, los últimos resultados renuevan las preocupaciones luego de los cambios en las preferencias de los consumidores y una menor asistencia a las tiendas derivado del auge del comercio electrónico.



Otro de los títulos que fueron a la baja durante la sesión fueron los títulos de Walgreens, la mayor caída en dos años, 4.91 por ciento, ante débiles ventas de sus productos cotidianos como dulces y maquillajes, al igual que otras muchas minorías, la farmacia está lidiando con la preferencia de los consumidores por comprar en línea.



En México, el Índice de Precios y Cotizaciones ligó un caída marginal al final de la sesión de 0.08 por ciento para cerrar la sesión en 49 mil 744.62 unidades.



Las emisoras de la muestra que registraron las mayores alzas del día fueron Gentera, Nemak, Grupo Financiero Inbursa y Kimberly Clark de México. -Las mayores alzas de la sesión ocurrieron entre un rango de 6.70 por ciento y 1.75 por ciento-.



Los sectores que avanzaron durante la sesión fueron el financiero y el industrial con una alza de 0.66 por ciento y 0.27 por ciento respectivamente.



Por el contrario, las emisoras de la muestra que presentaron las principales caídas de la jornada fueron Genomma Lab Internacional, Grupo México, Infraestructura Energetica Nova y Megaclabe. – Las mayores caídas del día se dieron entre un rango de 3.22 por ciento y 1.27 por ciento-



Los sectores que más cayeron durante la sesión fueron el de salud y el de servicios públicos con bajas de 3.22 por ciento y 1.45 por ciento.



De las 35 empresas que integran el índice, 12 operaron con ganancias, 12 con pérdidas y 11 sin cambios respecto a su cierre anterior.