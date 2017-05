Valor del bitcóin se dispara hasta 2 mil 690 dólares 

El alza aparentemente imparable de bitcóin acaba de recibir un nuevo impulso.



La criptomoneda extendió su alza 10 por ciento a un récord de 2 mil 690 dólares este jueves, con lo que este año ha acumulado un aumento de 182 por ciento, después de un acuerdo para mejorar la velocidad de procesamiento de las transacciones.



Antes del pacto, que se reveló el martes, la moneda digital se enfrentaba a un atraso en las transacciones debido a un límite en la cantidad de datos que la blockchain de bitcóin puede procesar.



Los desacuerdos sobre la solución correcta habían contribuido a los temores de que el activo digital se dividiría en dos.



Esta semana, Barry Silbert, fundador de Digital Currency Group, publicó un pacto firmado por más de 50 empresas para aumentar el tamaño de los bloques y activar Segregated Witness, una nueva forma de verificar las transacciones.



"Es bastante significativo poner esto en marcha, tener un consenso y avanzar con una solución", dijo Ryan Rabaglia, operador principal de Octagon Strategy, una firma de negociación de monedas digitales en Hong Kong.

Siempre ha estado en segundo plano como algo que puede potencialmente afectar el crecimiento de bitcóin

Si bien los signatarios representan 83 por ciento de la capacidad de procesamiento de bitcóin, muchos acuerdos similares han fracasado en el pasado, incluyendo uno que se suponía que sería activado en julio de este año.



En lo que va de 2017, la moneda digital se ha beneficiado también por hechos como el que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) anunció en abril que revisará la decisión de negar un permiso a los gemelos Winklevoss, famosos por luchar con Mark Zuckerberg por la propiedad intelectual de Facebook, para comenzar un fondo cotizado (ETF) denominado en la criptomoneda.



De obtener la aprobación de la SEC, el fondo de los gemelos aumentaría las posibilidades del bitcóin para operarse dentro de mercados que sí están regulados.



Además, China, Rusia, Japón, Estados Unidos e incluso México están en proceso de emitir leyes sobre el uso de las monedas digitales, aunque avanzan a diferentes velocidades.



De acuerdo con reportes de Bloomberg, autoridades en China liberarían tan pronto como junio una regulación sobre la moneda que evitaría lavado de dinero. En tanto, en Rusia, el viceministro de Finanzas, Alexey Moiseev, aseguró que espera que en 2018 exista ya una ley que supervise las transacciones en criptodivisas.



Hace un año, la misma dependencia amenazaba con prisión a las personas que las utilizaran.



En México, el banco central también ha iniciado una fase de pruebas con la moneda que le permitan comprender su funcionamiento, aunque su titular, Agustín Carstens, aseguró que tomarán tiempo.



‘BLOCKCHAIN, EL FUTURO DEL SISTEMA FINANCIERO’



En los próximos cinco años, la tecnología Blockchain tendrá el poder de cambiar el sistema financiero a uno 2.0, democratizarlo, reducir la pobreza y promover la inclusión financiera, aseguran especialistas.



Gabriel Kurman, CEO y cofundador de Koibanx y de RSK Labs, afirmó que el sistema financiero tradicional, el cual no ha sufrido cambios drásticos en los últimos 200 años, va a transformarse completamente, pues el 50 por ciento de la población mundial es excluida de éste.



“El sistema financiero va a cambiar absolutamente. Se estima que en dos años mil millones de personas tenga acceso a un celular con internet, lo cual van a demandar redes sociales, e-commerce y servicios financieros”, afirmó el también miembro ejecutivo de ONG de América Latina a EL FINANCIERO.



Kurman asegura que la tecnología Blockchain no sólo va a irrumpir el sistema financiero tradicional, sino que va a expandir la base de consumidores en los próximos años, pero de consumidores que no son atendidos en sucursales o con ejecutivos de cuenta actualmente, sino de forma digital, automatizada y a través de sus celulares, toda vez que podrán obtener créditos de hasta cinco dólares.



