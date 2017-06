Tokio y Shanghái se van de fiesta; cierran semana con ganancias

Las principales bolsas de Asia cerraron la última sesión de la semana con ganancias, con el índice Nikkei de Tokio recuperando el nivel de las 20 mil unidades, luego de las elecciones en Reino Unido y el testimonio del ex director del FBI James Comey ante el Congreso estadounidense.



Los inversionistas consideraron que la administración del presidente estadunidense Donald Trump no se vería gravemente afectada por el testimonio del ex director del FBI James Comey.



Comey, quien fue despedido por Trump, dijo en una audiencia del comité del Senado que recibió presión del presidente para abandonar la investigación del entonces Consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, por su comunicación con oficiales de Rusia.



En cuanto a las elecciones generales británicas, "el mercado reaccionó relativamente con calma, señalaron analistas asiáticos.



El Partido Conservador, de la primera ministra británica, Theresa May, perdió la mayoría parlamentaria en las elecciones generales, lo que complica la negociación de la separación del Reino Unido de la Unión Europea.



Con la mayoría de los escaños escrutados, la primera ministra británica, Theresa May, no tenía manera de ganar una mayoría absoluta en el Parlamento.



El principal indicador japonés, el Nikkei de 225 acciones, subió 0.52 por ciento, al ubicarse en 20 mil 013.26 unidades, luego de que las acciones de SoftBank repuntaron más de un 7 por ciento.



En la semana, el referencial registró una caída de 0.8 por ciento.



Los papeles de SoftBank Group Corp saltaron después de que una filial de la compañía dijo que acordó comprar la firma de robótica Boston Dynamics de Alphabet Inc.



En tanto, el segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, subió 1.25 puntos (0.08 por ciento), para ubicarse en mil 591.66 unidades.



En China, los índices subieron el viernes y el índice CSI300 anotó su mejor semana desde noviembre gracias a unos datos sólidos, una desaceleración en el ritmo de nuevas salidas a bolsas y una medida del banco central para reducir los temores sobre la liquidez.



En China, el índice de precios al consumidor (IPC) de mayo subió un 1.5 por ciento interanual, pero cayó un 0.1 por ciento mensual. Mientras tanto, el índice de precios al productor (PPI) reflejó un aumento de 5.5 por ciento en el año.



El referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en Shanghái y Shenzhen ganó 0.4 por ciento, a tres mil 576.17 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghái agregó un 0.3 por ciento, a tres mil 158.40 unidades.



El CSI300 anotó un avance semanal de 2.6 por ciento, su mejor desempeño desde la semana que terminó el 25 de noviembre del 2016.



El SSEC ganó un 1,7 por ciento en el mismo lapso, su mejor avance semanal desde abril.



En el mercado cambiario, el dólar se negociaba en torno a 110.37 unidades contra el yen.



La libra esterlina cayó el viernes en los mercados asiáticos, mientras los resultados de las elecciones en el Reino Unido arrojaban un parlamento dividido.



La lbra esterlina retrocedía a 1.26 dólares, luego de caer más temprano a un mínimo en dos meses.



A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:



BOLSA INDICE CIERRE CIERRE VARIACION VARIACION



ANTERIOR ACTUAL PUNTOS PORCENTAJE



Tokio Nikkei 225 19,909.26 20,013.26 +104.00 +0.52%



Hong Kong Hang Seng 26,063.06 26,030.29 -32.77 -0.13%



Shanghai S.Composite 3,150.33 3,158.40 +8.07 +0.26%



Seúl Kospi 2,363.57 2,381.69 +18.12 +0.77%



Singapur Straits Times 3,237.05 3,254.19 +17.14 +0.53%



Sydney AllOrdinaries 5,714.80 5,715.50 +0.70 +0.01%