Tiffany se desploma en Bolsa por menores ventas en 1T17

El Día de San Valentín hizo poco para evitar que Tiffany & Co. tuviera una caída, aún mayor, de sus ventas minoristas en el primer trimestre y que sus acciones mostraran este miércoles un retroceso de hasta el 8 por ciento.



En la bolsa de Nueva York, los papeles caen 8 por ciento a 85.75 dólares. Más temprano, la emisora cayó hasta un 9.7 por ciento a 84.15 dólares, su mayor caída intradía desde enero de 2015.



Hasta el cierre fe operaciones del martes, Tiffany mostraba un aumento del 20 por ciento este año en sus ganancias.



Normalmente el Día de San Valentín trae una oleada de compras al joyero, pero no fue suficiente para salvar los resultados en el último trimestre.



Las ventas de la misma tienda -una medida clave- cayeron un 2 por ciento en el período. Los analistas habían proyectado una ganancia de 1.7 por ciento en promedio, según Consensus Metrix.



Tiffany, una empresa estadounidense de joyería y orfebrería fundada por Charles Lewis Tiffany y Teddy Young en la Ciudad de Nueva York en 1837, registró una disminución inesperada de las ventas en el primer trimestre, con la lenta demanda en Estados Unidos y Asia pesando sobre los resultados. Eso envió a las acciones a su nivel más bajo en más de dos años en las operaciones del miércoles.



La sorpresiva caída de las ventas, que se deterioró a partir del cuarto trimestre, indica que Tiffany se enfrenta una lenta recuperación de una caída en el turismo y la disminución del tráfico en las tiendas en los Estados Unidos.



Para impulsar las ventas y atraer a los clientes más jóvenes, la compañía ha estado renovando tiendas e introduciendo nuevos diseños, Como la colección HardWear promovida por la cantante Lady Gaga.



Tiffany dijo que los lentos resultados en la región estadounidense son culpa de "un menor gasto de parte de los turistas extranjeros y los clientes locales".



"Se sentía como que tal vez estaban haciendo algunos avances, pero las ventas fueron decepcionantes, y es lo que realmente importa para el mercado en este momento", dijo Brian Yarbrough, analista de Edward Jones & Co. "Tiffany realmente necesitan intensificar la introducción y marketing de sus productos".