Nikkei cae por segundo día por acciones de tecnológicas

Las principales bolsas de Asia concluyeron operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Hong Kong con 1.24 por ciento, mientras que el índice Nikkei de Tokio ligó su segundo día de pérdidas al hilo.



La bolsa de Tokio termino la jornada con una pérdida de 0.52 por ciento, en 19 mil 908.58 unidades, lastrado por unos declives en las acciones tecnológicas después de que sus homólogas estadounidenses retrocedieron con fuerza en la sesión anterior.



En tanto, la Primera Sección del Indice de Precios (Topix) perdió 0.11 puntos y se ubicó en mil 591.55 unidades, mientras la Segunda Sección restó 13.26 puntos y se colocó en cinco mil 967.99 unidades, informó este lunes la agencia japonesa de noticias Kyodo.



La caída en las acciones de Samsung Electronics y Tencent Holdings de hasta un 3 por ciento en Estados Unidos ante una de ventas se extendió a Asia, lo que provocó la mayor caída del año para un índice regional de las poblaciones de la industria.



Samsung Electronics empujó índice Kospi de Corea del Sur a su mayor caída en tres meses de 1.0 por ciento; mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cayó en línea con las acciones de Tencent que perdió 2.5 por ciento.



Por su lado, Taiwan Semiconductor Manufacturing contribuyó a la peor actuación para el índice Taiex desde el 19 de abril.



El tobogán de la tecnología de valores de Estados Unidos comenzó cuando Robert Boroujerdi, jefe de inversión global en Goldman Sachs Group Inc., advirtió que la baja volatilidad en Facebook Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc., Microsoft Corp. y Google podría arrastrar a a los inversores a riesgos tales como la ciclicidad y la regulación.



En tanto, los principales indicadores chinos finalizaron a la baja, en donde el Shanghai Composite Index cayó 18.52 puntos, 0.59 por ciento, para cerrar en tres mil 139.88 unidades, mientras el Shenzhen Component Index perdió 57.46 puntos, 0.56 por ciento, para ubicarse en 10 mil 119.99 enteros, informó la agencia Xinhua.



En el mercado cambiario, el dólar se negociaba en la apertura en 110.33 yenes a la compra y 110.34 unidades a la venta.



A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:



A continuación la cotización de las principales bolsas europeas:



Bolsa Índice cierre Puntos Porcentaje



Tokio Nikkei 225 20,013.26 19,908.58 -104.68 -0.52%



Hong Kong Hang Seng 26,030.29 25,708.04 -322.25 -1.24%



Shanghai S. Composite 3,158.40 3,139.88 -18.52 -0.59%



Singapur Straits Times 3,254.19 3,248.34 -5.85 -0.18%



Seúl Kospi 23,81.69 2,357.87 -23.82 -1.00%



Sydney All Ordinaries 5,715.46 cerrado cerrado cerrado