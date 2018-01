'Shutdown' cada vez más cercano en Wall Street

Durante este viernes, Wall Street se mostró cauteloso ante la incertidumbre sobre el cierre del gobierno para registrar una sesión con sesgo positivo.



El índice industrial Dow Jones avanzó 0.21 por ciento, el S&P 500 subió 0.44 por ciento y el tecnológico Nasdaq se apreció 0.55 por ciento.



Durante la semana, el saldo para los índices fue positivo y registró avances de 1.94 por ciento, 1.54 por ciento y 1.73 por ciento, respectivamente.



La jornada transcurrió con noticias de la aprobación de la Cámara de Representantes para fondear al gobierno de manera temporal hasta el día 16 de febrero; sin embargo, el Senado no lo aprobó. Se requieren 60 votos y no basta la mayoría republicana para hacer avanzar la propuesta.



El gobierno quedaría sin recursos para realizar algunas de sus funciones a partir del sábado, y los demócratas parecen estar dispuestos a recurrir al bloqueo como una medida de presión, la última vez que hubo un cierre del gobierno fue en 2013.



En el mercado accionario, las emisoras que registraron las principales alzas durante la sesión fueron Nike, Goldman Sach, Home Depot y Procter&Gamble. Las principales alzas de la sesión se dieron entre un rango de 4.84 por ciento y 0.99 por ciento.





Los títulos de Nike subían impulsados a niveles récord, 4.84 por ciento el más alto en más de 2 años, después de una actualización en su precio objetivo de parte de analistas, destacando la mejora en los márgenes brutos y que eventos como los juegos olímpicos y la copa del mundo pudieran impulsar a los consumidores.



Por el contrario, algunos de los títulos que cayeron durante la sesión fueron IBM, General Eléctrico, American Express y Boeing. Las caídas del día se dieron entre un rango de 3.99 por ciento y 0.71 por ciento.



Los títulos de IBM caían luego de que las ventas en nuevos negocios fallaran en impresionar a los inversionistas. La compañía logró aumentar las ventas por primera vez en casi seis años, pero ese crecimiento no fue impulsado por los nuevos negocios como algunos analistas habían proyectado, causando que la acción cayera 3.99 por ciento.



Por otra parte, en México el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) cortó con su racha de ganancias y registró un retroceso de 0.43 por ciento que le ayudó a cerrar la sesión en 49 mil 695.56 puntos.



Las emisoras de la muestra que avanzaron este viernes fueron Industrias Peñoles, Grupo Banregio, Grupo Elektra y Megaclabe. Las alzas del día se dieron entre un rango de 2.27 por ciento y 0.73 por ciento.



Por el contrario, las emisoras de la muestra que registraron caídas durante la jornada fueron Grupo Lala, Genomma Lab Internacional, Grupo Bimbo y Volaris. Las caídas del día se dieron entre un rango de 2.17 por ciento y 1.64 por ciento.



De las 35 empresas que integran el índice, 9 operaron con ganancias, 16 con pérdidas y 10 sin cambios respecto a su cierre anterior.