Amos Tversky, reconocido psicólogo israelí considerado pionero de la ciencia cognitiva, y quien habría cumplido 80 años el pasado 16 de marzo, decía: “aquel que ve el pasado sin sorprenderse, está destinado a un futuro lleno de sorpresas”. Dicho esto, me gustaría aprovechar para dar un vistazo a los acontecimientos recientes en los mercados.



Luego de poco más de cuatro meses transcurridos desde las elecciones presidenciales en EUA (127 días), y haber vivido uno de los resultados más inesperados, el peso mexicano ha recuperado los niveles previos a los comicios.



En estos últimos meses hemos visto al peso acercarse a la barrera de los MX$22.00 por dólar hacia el 19 de enero, desde donde su regreso acumula una revaluación de 12.6 por ciento. De igual manera el mercado accionario en México ha visto un fuerte vaivén, donde su rebote no ha sido cosa menor y, medido en dólares, ha acumulado un avance de 19.2 por ciento desde sus mínimos observados el 11 de enero.

Aquí, vale la pena analizar en qué acertamos en nuestras expectativas y qué nos vino como sorpresa.



Desde un principio se habló de cómo los mercados suelen anticiparse y exagerar en sus reacciones, aquí acertamos. A pesar de haber visto en el mercado pronósticos fatalistas, el tipo de cambio en México vio una sacudida, para ver después un retorno a niveles menos estirados.



Ahora bien, este regreso no se da tan sólo por casualidad, los analistas económicos siguen pendientes de los acontecimientos y la agenda del vecino del norte, y seguramente asignen ahora menores probabilidades a la implementación de un escenario astringente. De igual manera el Banco Central y la Comisión de Cambios actuaron en este período en consecuencia y vimos alzas en la tasa de fondeo (+150pb vs. +50pb en EUA), así como un Programa de Coberturas Cambiarias.



Por otro lado, en este período surgieron sobresaltos que aumentaron la incertidumbre, como el incremento en precios de energéticos y su efecto en presiones inflacionarias. Este impacto no necesariamente estaba en las proyecciones de los analistas previo a las elecciones, y en su momento alimentó los movimientos desordenados en los mercados.



Una de las recomendaciones que suelo hacer en cuestiones de trading, es que el análisis sobre los resultados debe de ser objetivo y reconocer cuando los resultados se dan de forma fortuita, o se materializan eventos no anticipados. De lo contrario, un inversionista podría generar un sesgo de sobre confianza en su estrategia al no evaluar o cuestionar sus operaciones exitosas.