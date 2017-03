Aerolíneas en América Latina despegan con fuerza este año

Los inversionistas en aerolíneas están encendiendo los motores en Latinoamérica y las acciones del sector suben más que en cualquier otra parte del mundo ante las crecientes apuestas de que finalmente superaron las dificultades de una falta de demanda y monedas débiles que las afectaron por años.



Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA y Latam Airlines SA lideran el avance este año, con alzas de al menos un 40 por ciento cada una. Sus acciones despegaron al tiempo que las medidas adoptadas el año pasado para bajar los costos y reducir la capacidad comienzan a surtir efecto.



Latam Airlines disminuyó casi a la mitad el monto que planea gastar en aviones en 2018, a 555 millones de dólares. Gol, en tanto, redujo el tamaño de su flota en más del 25 por ciento desde 2012 y completó una reestructuración de deuda el año pasado.



Ambas compañías dependen en gran medida de Brasil, que está saliendo de la peor recesión en su historia. Los inversores están impresionados de ver que las dos empresas fueron capaces de mejorar sus ganancias a pesar de los problemas en la mayor economía de la región.



Este mes, Latam Airlines reportó su primer beneficio anual desde 2011, mientras que Gol estimó en febrero una mejora de su demanda para este año, y sus márgenes, tras regresar a la rentabilidad luego de cinco años de pérdidas.



El desempeño de otras regiones no es tan alentador. Morgan Stanley rebajó la industria de las líneas aéreas de Estados Unidos el 22 de marzo, y dijo que la oferta está aumentando, mientras que los márgenes no. Esto se refleja en el desempeño de las acciones.



América Latina también supera a sus pares en otros mercados emergentes, con un crecimiento promedio de las ventas de 8.2 por ciento en los últimos doce meses, según datos compilados por Bloomberg. La cifra es casi el doble del promedio de las aerolíneas en la región de Asia Pacífico.



Incluso después de subir un 24 por ciento en 2017, un índice de Bloomberg de aerolíneas latinoamericanas sólo se ha recuperado a los niveles en que se negociaba hace alrededor de cuatro años.



"Muchas aerolíneas han realizado recortes de capacidad para intentar superar los débiles mercados, y dos de los más difíciles, Argentina y Brasil, están empezando a recuperarse," dijo George Ferguson, analista de Bloomberg Intelligence por teléfono. "Esta combinación ha provocado un repunte en las acciones de estas aerolíneas".



Mauricio Martínez, analista de Grupo Bursátil Mexicano, dijo que algunos inversionistas podrían estar adelantándose ya que las relaciones precio/valor libro en la industria se encuentran en el nivel más alto desde 2007.



"Soy neutral con el sector en su conjunto", dijo Martínez por teléfono desde Ciudad de México. "Las valoraciones en este momento no ofrecen mucho potencial al alza".



Algunos grandes bancos de inversión están comenzando a entusiasmarse con las líneas aéreas de la región en medio de señales de recuperación.



JP Morgan Chase & Co, Morgan Stanley y BTG Pactual elevaron sus objetivos de precios para Latam Airlines luego de que la compañía con sede en Santiago reportara ganancias el 16 de marzo. Mientras tanto, Gol casi se ha triplicado en términos de dólares en los últimos 12 meses en medio de recortes de costos y expectativas de que el gobierno brasileño elimine un límite a la propiedad extranjera de las líneas aéreas locales.