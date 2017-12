Repunta listado de las empresas globales en BMV

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) listó en tiempo récord 242 valores en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), ante la demanda de los inversionistas que repatriaron capitales mediante valores financieros a México este 2017.



De acuerdo con José Manuel Allende, director general adjunto de Emisoras e Información de la BMV, la repatriación de capitales tiene dos efectos, el primero ocurre en los mercados financieros, por recursos que estaban afuera y al ingresar al país tienen un impacto en los mercados y la dan liquidez a los valores. El segundo sucede cuando pasan a la economía real, para proyectos de construcción, energía, plantas e inmuebles.



La repatriación de capitales a México, por aproximadamente 350 millones de pesos, utilizó en cierta medida la infraestructura del Grupo BMV, en concreto del Indeval, lo que provocó que la Bolsa Mexicana de Valores listará en unos meses 242 valores, entre acciones y trac’s, de Europa y Estados Unidos, principalmente, para que estuvieran disponibles en el Segmento Global.



El decreto de repatriación de capitales otorgó diversas facilidades administrativas en materia del Impuesto Sobre la Renta (ISR), relativos a depósitos o inversiones que se reciben en México, también conocido como retorno de capital del extranjero, tema que representó una oportunidad de crecimiento para sectores específicos y contribuye a la generación de empleos, así como un incremento en la recaudación tributaria.



En entrevista con El Financiero, Manuel Allende dijo que los inversionistas regresaron dinero y valores al país; se planteaban que no querían vender sus acciones de Europa, Estados Unidos, Asia, pero las querían traer al país.



“La BMV y el Indeval pudieron responder rápido para listar todos los valores en tiempo récord; los clientes pudieron traspasar sus operaciones desde Europa, Estados Unidos, a casas de bolsa locales y todo es un acervo que entra al sistema financiero. Cuando quieran vender esos valores lo van hacer mediante la BMV e Indeval y de la casa de bolsa local, lo que antes no sucedía y no veían las autoridades” describió Allende. Ese dinero entra al sistema y eso es lo positivo, más liquidez en los valores.