¿Qué esperan los mercados para este lunes?

A pesar de que habrá poca actividad económica a nivel internacional, los inversionistas en México tendrán su atención puesta en datos de actividad industrial, de balanza comercial y en el análisis del presupuesto de egresos presentado el viernes. En Estados Unidos destacarán subastas de valores gubernamentales, mientras que en Europa la agenda será débil.



MÉXICO



La agenda económica local comenzará a las 8:00 horas con dos reportes del Inegi.



El primero es el de actividad industrial correspondiente a julio, para el cual se anticipa una caída mensual de 0.1 por ciento, mientras que la lectura anual mostraría una contracción de 0.2 por ciento.



El segundo es el referente a la balanza comercial de mercancías, también actualizado a julio, para el cual no se tienen previsiones.

Por último, sin un horario previsto, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios publicará su reporte de ventas a tiendas comparables al mes de agosto.



El consenso de analistas anticipa un crecimiento de 4.7 por ciento, respecto al año previo. Este desempeño implicaría una aceleración respecto al crecimiento registrado un mes antes, de 4.0 por ciento.



ESTADOS UNIDOS



La única información relevante proveniente de Estados Unidos será la colocación de bonos del Tesoro a tres meses, seis meses y tres años. En todos los casos se prevé una alta demanda y una disminución en los rendimientos, ante el aumento en la demanda por activos de refugio derivada del riesgo por los huracanes Irma y Katia.



EUROPA



A nivel región no habrá información destacada. Sin embargo, en Italia se dará a conocer el desempeño de la actividad industrial a julio y la tasa de desempleo trimestral. Para el primer indicador se prevé un aumento de 3.7 por ciento, mientras que para el otro no hay estimados.