¿Qué esperan lo mercados para el lunes?

La agenda económica global tendrá un inicio débil esta semana. En Estados Unidos, los mercados estarán cerrados por el día de Martin Luther King, mientras que en México no se prevé ningún dato económico de relevancia. En Europa, se espera el dato de la balanza comercial de la zona durante noviembre y datos de la inflación en Francia.



ESTADOS UNIDOS



Los mercados estadounidenses permanecerán cerrados este lunes, sin embargo, durante la semana, los indicadores a seguir son los datos industriales, el Libro Beige de la Reserva Federal y algunas cifras de empleo.



Además, se espera que después del feriado empiecen los reportes corporativos por parte de los principales bancos, además de empresas como Amazon, Chipotle, Under Armour, Walt Disney e Intel, que serán las primeras en reportar.



MÉXICO



A partir del martes, los datos más relevantes serán los correspondientes a la actividad industrial, sector manufacturero, reservas internacionales y la subasta de deuda gubernamental.



Los inversionistas estarán atentos a las declaraciones de los diferentes actores políticos y económicos, en la antesala a la reanudación de las rondas de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.



EUROPA



La agenda correrá a cargo del Viejo Continente, donde se publicará información de la balanza comercial al mes de noviembre en la región, para este dato no se cuenta con una lectura estimada por el consenso de analistas.



Además, se publicarán los indicadores de la inflación en Francia al último mes de 2017; analistas estiman que el dato mensual se ubique en 0.4 por ciento, respecto al 0.1 por ciento previo; para el dato anual no se esperan cambios y prevén se mantenga en 1.3 por ciento.