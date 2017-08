Provident se hunde 66% en Londres tras renuncia de CEO

Los papeles de la entidad financiera británica Provident Financial, se desplomaron este martes 66 por ciento después de pronosticar una pérdida anual, que está siendo investigada por los reguladores, cancelara su dividendo y anunciara la dimisión de su presidente ejecutivo Peter Crook.



Las acciones de la entidad británica especializada en la concesión de préstamos a clientes que no cumplen los criterios de otros bancos, cayeron 66.22 por ciento a 589.50 libras por papel, sumando así su cuarta caída consecutiva en la Bolsa de Londres.



Más temprano, la emisora registró una caída del 74.2 por ciento a 4.56 libras, el nivel más bajo desde 1995. Provident inició el año con una cotización de 32.65 libras.



Las acciones de la compañía con sede en Bradford, Inglaterra, han bajado un 80 por ciento este año, eliminando más de tres mil millones de libras del valor de mercado de la empresa.



La Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por su sigla en inglés) del Reino Unido está investigando la división de tarjetas de crédito de la compañía, Vanquis Bank, y el regulador había ordenado previamente a Provident que dejara de ofrecer un producto de reembolso en particular, dijo la empresa el martes.



Provident desechó su dividendo provisional y dijo que un pago para el año completo es también poco probable. Manjit Wolstenholme dirigirá temporalmente la firma como presidente ejecutivo.



Provident también citó un mayor deterioro de su negocio de créditos para la vivienda después de un despliegue fallido de nueva tecnología, ya que desechó un modelo de negocio de más de un siglo de antigüedad.



Crook, que fue máximo responsable durante una década, dijo en junio que muchos de sus 4.500 trabajadores por cuenta propia, los vendedores de puerta a puerta y los cobradores de deudas, renunciaron o empezaron a trabajar menos cuando se les informó que serían reemplazados por un número menor de personal de tiempo completo provisto de iPads.



"Dado que la investigación de la FCA tiene el potencial de ser importante para la compañía, es probable que los inversionistas consideren que esta debería haber sido revelada cuando se inició", dijo Peter Lenardos, analista de RBC Capital Markets en una nota.



"Las acciones no se pueden invertir hasta que tengamos una mayor claridad, que podría no ser hasta el próximo año", agregó, llamando a la investigación, pérdida, suspensión de dividendos y la partida del CEO un cuádruple golpe.



La FCA confirmó que está investigando a Vanquis, pero se negó a comentar más sobre el estado de las indagaciones.



La compañía espera ahora una pérdida "pre-excepcional" para el negocio de créditos para la vivienda de entre 80 millones de libras (103 millones de dólares) y 120 millones de libras. Había pronosticado una ganancia de 60 millones de libras en junio, cuando emitió una advertencia sobre los beneficios mientras las ventas de préstamos y las recaudaciones de deuda se desplomaban. Wolstenholme dijo en la declaración que tomará "un largo período de tiempo" cambiar la división.