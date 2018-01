Protestas en Irán no dañan producción y envíos de petróleo

DUBÁI.- La producción y exportaciones de crudo de Irán no han sido impactadas por las manifestaciones en el país, aseguraron este martes fuentes del sector petrolero y del transporte, mientras se intensifica la represión del gobierno contra las manifestaciones que empezaron la semana pasada.



Irán, el tercer mayor productor de la OPEP, bombea cerca de 3.8 millones de barriles por día.



"No veo impacto en la producción y exportación", dijo una fuente de la industria petrolera iraní que solicitó el anonimato.



"Todo fluye con normalidad", indicó otra fuente, agregando que las protestas no se habían traspasado al sector de la energía y que "seguían en las calles".



Nueve iraníes murieron en la provincia de Isfahán en las protestas contra el gobierno del lunes en la noche, mientras las fuerzas de seguridad intentaban contener los mayores levantamientos contra el liderazgo clerical desde 2009.



La policía iraní detuvo a más de 450 personas en Teherán durante los últimos tres días, aseguró el vicegobernador provincial. Los manifestantes atacaron comisarías en el país el lunes por la noche, según información de agencias de noticias y redes sociales.