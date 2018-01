Precios del petróleo reportan operaciones alcistas

LONDRES.- Los precios del petróleo reportaron este miércoles un comportamiento mixtos ante la tensión política en Irán, el tercer mayor productor de crudo de la OPEP, organización cuyo esfuerzo para reducir la producción está endureciendo al mercado.



El petróleo se negocia en torno a algunos de sus niveles más altos desde 2015 después de tocar el máximo de tres años durante la sesión anterior, con las revueltas en Irán como uno de los vectores que tiran al alza su precio.



Este miércoles, el barril de petróleo tipo Brent del Mar del Norte se cotiza en 67.45 dólares por barril, con un alza de 1.32 por ciento.



En tanto, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) opera en 61.30 dólares por tonel, con un aumento de 1.54 por ciento.



Por su parte, la canasta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se cotizó el martes en 64.83 dólares, una alza de 36 centavos de dólar (0.56 por ciento) respecto al cierre del viernes pasado, informó el cártel.



"Los riesgos geopolíticos están claramente de nuevo en la agenda del petróleo crudo después de haber estado ausentes casi por completo desde que el mercado tuvo un superávit en la segunda mitad de 2014", señaló Bjarne Schieldrop, analista jefe de materias primas de SEB, reportó el diario The Financial Times.



Aunque está por debajo de 67 dólares por barril, el Brent se mantiene en niveles máximos de tres años , mientras el West Texas se esfuerza en mantenerse por encima de la barrera de los 60 dólares.



"Todavía hay un lado positivo en el precio", señaló Daniel Hynes, analista de Australia & New Zealand Banking Group en Sidney.



"El mercado definitivamente se está volviendo un poco más positivo acerca de la dinámica de la oferta y la demanda. Es muy poco probable que veamos algún impacto en la producción por las protestas iraníes, pero sí aumenta la conciencia del mercado sobre el aumento de los riesgos geopolíticos ", comentó.



Los disturbios en Irán comenzaron el 28 de diciembre con un mitin contra el aumento de los precios y el manejo de la economía por parte del gobierno, antes de convertirse en una protesta más amplia contra el sistema político.



También hubo cierta preocupación de que la producción de Rusia, el mayor productor de petróleo del mundo y uno de los impulsores clave junto con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en el corte de suministros, no cayera.



La OPEP y algunos países no miembros liderados por Rusia decidieron extender los recortes en la producción de petróleo hasta finales de 2018, mientras luchan contra un exceso de la oferta global de crudo, lo que ocasionó la caídas de los ingresos en los últimos tres años.



A pesar del acuerdo con la OPEP, la producción rusa aumentó a un promedio de 10.98 millones de barriles por día, en comparación con los 10.96 millones de bpd en 2016 y los 10.72 millones de bpd en 2015.



Por otra parte, la producción de petróleo de Estados Unidos aumentó casi 16 por ciento desde mediados de 2016, alcanzando 9.75 millones de bpd a fines del año pasado.