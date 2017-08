Precios del petróleo bajan por sobreoferta de crudo

LONDRES.- Los precios del petróleo bajan este viernes debido a que la sobreoferta de crudo sigue siendo una pesada carga para el mercado, mientras los operadores mantienen una estrecha vigilancia sobre las crecientes tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos.



Por el momento, la confrontación verbal entre las dos naciones no se ha traducido en acciones concretas, pero los mercados están monitoreando la situación de cerca.



Además, la AIE aseguró que el cumplimiento de la OPEP con los recortes cayó a 75 por ciento en julio, su nivel más bajo este año. Citó un acatamiento débil por parte de Argelia, Irak y Emiratos Árabes Unidos.



Además, Libia -miembro de la OPEP exento de los recortes- aumentó abruptamente la producción.



Ante este panorama, este viernes el barril de petróleo tipo Brent del Mar del Norte para entregas en octubre se cotizaba en 51.60 dólares en el mercado electrónico Intercontinental Petroleum Exchange (ICE), con una baja de 0.60 por ciento.



El Brent cayó 30 centavos de dólar (0.58 por ciento) respecto al cierre previo del pasado jueves, de 51.90 dólares por barril



En tanto, el crudo estadunidense West Texas Intermediate (WTI) para entregas en octubre bajaba 0.58 por ciento y se cotizaba en 48.31 dólares.



Por su parte, la canasta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se cotizó el jueves en 50.70 dólares, una alza de 22 centavos de dólar (0.43 por ciento) respecto al cierre del miércoles, informó el cártel.



"Las últimas amenazas sobre Corea del Norte finalmente han escalado hasta el punto en que el mercado se ha visto obligado a reaccionar", sostuvo Ric Spooner, analista de CMC Markets.



Por su parte, la AIE dijo que habría más confianza en que el reequilibrio ha llegado para quedarse si algunos productores que forman parte de los acuerdos de producción no estuvieran, justo cuando están ganando la partida, mostrando señales de debilidad en su determinación".



El petróleo, como la mayoría de las materias primas, como el oro, obtiene generalmente un alza en tiempos de tensión política, pero los fundamentos del mercado de crudo siguen estando bajo presión.



En su último informe mensual, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) señaló que la producción del cártel en julio aumentó 0.5 por ciento respecto a junio, a 32.9 millones de barriles diarios.



Esto se debió principalmente a Libia y Nigeria, los dos proveedores exentos del pacto de reducción de producción en curso.



El crecimiento, aunque más lento que los meses anteriores, aún alimentó las preocupaciones de que el acuerdo no está produciendo los resultados esperados.



Incluso Arabia Saudita, el jefe de facto de la OPEP, superó su límite de producción el mes pasado.



Sin embargo, el reino manifestó que su alta producción era para satisfacer la demanda máxima de verano en el país.



Además, se comprometió a recortar sus exportaciones nuevamente en septiembre, en un esfuerzo por fortalecer el sentimiento del mercado.



En Estados Unidos, el final de la temporada de verano está aumentando las preocupaciones por la demanda.



Los datos oficiales mostraron que los inventarios de crudo en Estados Unidos, el principal consumidor mundial de petróleo, cayeron fuertemente en 6.5 millones de barriles en la semana que finalizó el 4 de agosto, debido a la fuerte demanda.



Pero aún quedan dudas sobre si se consumirá suficiente crudo para poner fin a un exceso mundial después de que la OPEP informó de otro aumento en la producción del cártel petrolero, aunque subió las perspectivas de demanda de petróleo en 2018.