Petróleo sube cerca de 2.0% por expectativas de ampliación del recorte

LONDRES.- Los precios del petróleo suben este viernes y se encaminaban a anotar su segunda semana de avances, ante las crecientes expectativas de que los grandes exportadores se comprometan a extender un acuerdo de recortes de producción para lidiar con el persistente exceso de inventarios globales.



El consenso aumenta sobre la necesidad de prorrogar los recortes de producción, tal y como acordaron ya Arabia Saudita y Rusia, en vísperas de la cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de la próxima semana en Viena.



El crudo Brent operaba con un alza de 1.02 dólares, o 1.94 por ciento, a 53.53 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate de Estados Unidos sumaba 94 centavos, o 1.93 por ciento, a 50.29 dólares el barril. Ambos referenciales tocaron precios máximos en cerca de un mes.

Por su parte, la canasta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo se cotizó este jueves en 49.87 dólares, una alza de 44 centavos de dólar (0.89 por ciento) respecto al cierre del miércoles, informó el cártel.



Desde comienzos de marzo el precio del Brent ha retrocedido desde más de 56 dólares el barril hasta menos de 47 dólares, en medio de la dudas respecto a que los recortes del bombeo impulsados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y naciones aliadas como Rusia vayan a contrarrestar el incremento de producción en Estados Unidos.

Los delegados de la OPEP y representantes de naciones productoras como Rusia se reunirán en Viena el jueves para discutir una extensión del actual acuerdo que les comprometió a recortar su producción en casi 1.8 millones de barriles por día (bpd), que inicialmente tiene una vigencia de seis meses.



Tras declaraciones de Arabia Saudita y Rusia, ahora los mercados esperan que el cártel decida apoyar una extensión del pacto por al menos otros seis meses.



Arabia Saudita, el mayor productor de la OPEP, y Rusia coincidieron el lunes en la necesidad de extender los recortes de producción hasta marzo de 2018.



Muchos inversores siguen preocupados por la creciente producción de crudo estadounidense, que ha aumentado 10 por ciento desde mediados de 2016 hasta 9.3 millones de barriles de petróleo diarios.



Arabia Saudita, el mayor productor de la OPEP, está manteniendo bien surtidos los mercados. Sus exportaciones de crudo crecieron en 275 mil barriles de petróleo diarios en marzo, desde febrero, y sus existencias aumentaron.



En una nota enviada el jueves a sus clientes, Bank of America Merril Lynch (BofA) informó que considera que uno de los principales desafíos para la organización petrolera es lograr que los recortes de producción finalmente tengan un impacto en los inventarios mundiales de crudo.



"Creemos que la OPEP va a seguir en el actual curso y que mantendrá la producción contenida por entre seis y nueve meses más, con la esperanza de que la demanda mejore", sostuvo el banco de inversión.



El prestamista dijo que si los recortes de producción de la OPEP se profundizan , el grupo podría perder más participación de mercado ante la extracción de hidrocarburos de esquisto de Estados Unidos y los precios del petróleo no subirían "mucho más".



Según BofA, los precios del petróleo podrían derrumbarse a 35 dólares el barril si la OPEP eleva los volúmenes de producción y esto dejaría a los miembros del grupo en una senda fiscal mucho más complicada.



El banco dijo que cree que los miembros de la OPEP no pueden permitirse ni recortar más su producción ni elevarla en este momento, ya que muchos miembros están experimentando enormes déficit fiscales y de cuenta corriente por los bajos precios del petróleo.



"Creo que los recortes de producción son suficientes para estabilizar al mercado. Creo que es probable que haya un declive de los inventarios pero no pienso que vayan a llegar a los niveles que la OPEP espera", declaró Olivier Jakob, director gerente de la firma Petromatrix.



Rosneft, el mayor productor de petróleo de Rusia, informó el jueves que estaba dispuesto a cumplir con los compromisos de cuotas de producción que puedan ser consensuados con la OPEP.



Este fin de semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegará a Arabia Saudita, en su primera visita al extranjero desde que asumió el cargo. La compañía petrolera estatal saudita Aramco tiene previsto firmar acuerdos de inversión con varias firmas estadounidenses.



Asimismo, Irán celebra su primera ronda de las elecciones presidenciales. Commerzbank escribió en una nota el viernes que si Hassan Rouhani gana la reelección, "es probable que el país siga con este camino de apertura moderada", que debería animar la inversión occidental y lograr un alza destacada de la producción petrolera iraní.



Con información de Reuters y Notimex.