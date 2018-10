Plazas europeas 'viven' su quinta jornada de bajas ininterrumpidas

La tendencia negativa prevalece entre los mercados europeos que caen a su nivel más bajo en un año, en medio de factores negativos como las alertas por el presupuesto de Italia y la falta de avances sobre el Brexit que mantienen bajo presión al euro y la libra.

La incertidumbre en los mercados continúa este martes después de que Italia reconoció que su presupuesto para 2019 no respeta el Pacto de Estabilidad europeo, aunque argumentó que se hizo necesario para la recuperación, mientras el primer ministro, Giuseppe Conte, confirmó que ese plan no será cambiado y que en caso de que sea rechazado por Bruselas se buscará el diálogo.

Roma respondió en tiempo y forma al ultimátum de la Comisión Europea, que la semana pasada le había dado un plazo, que expiró este lunes al mediodía, para pronunciarse sobre sus observaciones en el sentido de que el presupuesto “constituye una desviación sin precedentes” del Pacto de Estabilidad.

Bajo este contexto, la bolsa de Frankfurt lidera las pérdidas de la sesión al retrocede 1.72 por ciento, dirigiéndose hacia mínimos desde fines de 2016, mientras que el índice de MSCI de acciones mundiales operaba a apenas dos puntos de sus niveles más bajos en un año.

En tanto que el índice Stoxx-600 retrocede 1.12 por ciento, un mínimo de dos años, con casi la mitad de sus componentes en territorio bajista; mientras que la bolsa de Londres cae 0.91 por ciento en su índice FTSE-100.

En tanto que el índice CAC-4o de París baja 1.04 por ciento, seguida del PSI de Lisboa que pierde 0.97 por ciento; el SMI de Suiza resta un 0.71 por ciento. y el Mibtel de Milán baja 0.54 por ciento.

Por su parte, el índice Ibex-35 de la bolsa de Madrid cae 0.34 por ciento, arrastrada un día más por la banca y por la tendencia negativa que impera en Europa.

Durante la mañana la Bolsa ha llegado a perder más del 1 por ciento y se ha situado por debajo de los 8 mil 700 puntos, con lo que ha ahondado en mínimos desde finales de 2016.

A mediodía, no obstante, reduce esas pérdidas y logra recuperar los 8 mil 700 puntos a pesar de la banca, que un día más se ve castigada por la incertidumbre que ha generado la decisión del Tribunal Supremo de aplazar hasta el próximo 5 de noviembre su dictamen sobre si es el banco o el cliente el que debe pagar el impuesto de las hipotecas.

El sector de peor desempeño es el tecnológico, luego de que el fabricante suizo de chips AMS se desplomara hasta un 17 por ciento en la apertura.

En otro sector, el grupo químico y farmacéutico alemán Bayer se hunde 10.97 por ciento en Frankfurt tras la sentencia judicial en Estados Unidos que rebaja la multa a Monsanto por su herbicida Roundup, que contiene glifosato, pero rechaza repetir el juicio.

En el mercado de divisas, el euro opera con una marginal alza del 0.04 por ciento, a 1.1471 unidades por dólar, manteniéndose cerca de mínimos de dos meses antes de que una junta de la Comisión Europea en la que Bruselas podría tomar la inédita decisión de exigirle a Italia cambios en su presupuesto.

La libra, en tanto, se repuntaba 0.35 por ciento desde mínimos de dos semanas y media, pero el avance era limitado por las dudas sobre si la primera ministra, Theresa May, podrá asegurar un acuerdo de separación entre Reino Unido y la Unión Europea.

Los mercados esperan además avances en las pesquisas sobre la muerte del periodista y disidente saudí Jamal Khashoggi, quien fue visto por última vez en el consulado de su país en Estambul este mes.

Los países de Occidente están presionando a Arabia Saudita por el tema y los inversores temen que eso pudiera llevar a Riad a tomar represalias con el suministro del petróleo.

Con información de Reuters y Notimex.