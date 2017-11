Plazas europeas cierran jornada con pérdidas; euro recupera terreno

Con excepción de la bolsa de Londres, los números rojos dominaron al final de la sesión entre los mercados europeos, ante la decepción de algunos inversores por algunos resultados trimestrales y noticias corporativas que pesaron más en el mercado que unos prometedores indicadores económicos de la zona euro y el alza de los precios del crudo.



La divisa europeas ganó terreno con los operadores reticentes a impulsarlo más frente al proyecto de reforma tributaria en Estados Unidos y a la incertidumbre sobre la composición de la Reserva Federal.



El índice Stoxx Europe 600 cerró a final en alza de 0.13 por ciento luego de una sesión de grandes altibajos, apoyado por el dato del índice de gerentes de compras europeas que mostró un fuerte impulso al inicio del cuarto trimestre.



Al momento de la nota, el índice opera con una marginal alza de 0.06 por ciento.



En el balance accionario, los papeles de la empresa holandesa de energía SBM Offshore cayeron 13.8 por ciento tras registrar una provisión de 238 millones de dólares para resolver una investigación en Estados Unidos sobre un caso de soborno en América Latina.



SBM Offshore dijo que el acuerdo preliminar al que había llegado con las autoridades brasileñas no se consolidó y que ya no podría participar en licitaciones de Petrobras, uno de sus clientes más importantes.



Tambipen destacaron las ganancias de Royal Dutch Shell que subieron 1.5 por ciento y cerraron en máximos históricos.



En otro sector, las acciones de empresas de tecnología avanzaron 0.8 por ciento, impulsadas por la oferta no solicitada de 103 mil millones de dólares que Broadcom hizo por Qualcomm.



En las noticias económicas, el dato del índice final compuesto de gerentes de compras de IHS Markit para la zona euro cayó a 56.0 el mes pasado desde 56.7 en septiembre, superando un cálculo inicial de 55.9 y cómodamente por encima de la marca 50 que separa el crecimiento de la contracción.



"El PMI final del área del euro fue revisado marginalmente

frente a la lectura preliminar y deja al crecimiento de la zona

euro luciendo saludable a comienzos del cuarto trimestre",

comentó Cathal Kennedy, de RBC Capital Markets.



A continuación la cotización de los principales mercados europeos:



Bolsa Indice Cierre Puntos Porcentaje



Londres FTSE-100 7,562.28 +1.93 +0.03%



París CAC-40 5,507.25 -10.72 -0.19%



Frankfurt DAX 13,468.79 -10.07 -0.07%



Zurich SMI 9,288.78 -33.27 -0.36%



Madrid Ibex-35 10.316,50 -41,30 -0,40%



Milán MIB Index 23,002.85 -11.28 -0.05%



Lisboa PSI-20 5,349.73 -18.91 -0.35%