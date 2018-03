Plazas europeas cotizan mixtas al mediodía; euro cae por segundo día

Madrid.- Las plazas accionarias europeas registran movimientos mixtos entre una ola de ventas de acciones tecnológicas y unos datos económicos positivos en Alemania y España.

El índice Stoxx Europe 600, que agrupa a las 600 compañías más importantes que cotizan en los mercados de renta variable de 18 países europeos, lograba recuperar terreno al subir 0.08 por ciento en Londres, para ubicarse en 368.05 unidades.

Dentro de los mercados con un buen desempeño se colocaron la bolsa de Londres que sube 0.33 por ciento en su índice FTSE-100, seguida del referente SMI de la bolsa de Zurich que gana 0.61 por ciento y el Ibex-35 de la bolsa de Madrid que sube 0.33 por ciento.

En el lado contrario, retroceden la bolsa de Frankfurt en 0.24 por ciento en el índice DAX-40; el CAC-40 de París pierde 0.05 por ciento y el PSI de Lisboa en baja de 0.95 por ciento.

Los inversores actúan con cautela ante la amenaza al crecimiento de las ganancias para la industria tecnológica por las noticias de un incremento en la regulación de este sector de parte de China que provocó un nuevo descenso de Wall Street.

Las críticas a Facebook por el mal manejo de la información de sus usuarios, críticas que están siendo furibundas desde el ámbito político al volver a relacionar las victorias del Brexit y de Donald Trump con el manejo de estos datos, lo que conlleva una clara amenaza de “regulación”.

Además, ayer se conoció que su presidente, Mark Zuckerberg, comparecerá ante el Congreso estadounidense por el escándalo de las filtraciones.

No obstante, confirmó que no irá al Parlamento británico. El retroceso de ayer de Facebook fue del 4.90 por ciento. Bank of America Merrill Lynch redujo el precio objetivo de las acciones de la firma por segunda vez en cinco días.

En la agenda macro, unos datos mejores a los esperados sobre la confianza del consumidor en Alemania y las ventas minoristas en España, ayudó a algunos mercados a revertir las pérdidas iniciales.

El índice sobre la confianza de los consumidores alemanes desarrollado por la consultora de mercado GfK, subió a 10.9 puntos tras el resultado de 10.8 puntos de febrero.

El dato apunta a que la inestabilidad política reciente del país no tuvo un impacto serio sobre la confianza.

Por otro lado, las ventas del comercio minorista en España crecieron 2.2 por ciento en febrero respecto al mismo mes de 2017, con lo que han aumentado en nueve de los últimos diez meses, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En febrero, quince comunidades autónomas aumentaron sus ventas minoristas en comparación con el mismo mes del año anterior, destacando Aragón, con un repunte de 5.8 por ciento; La Rioja, con uno de 4.3 por ciento y Galicia, con uno de 3.7 por ciento.

En el mercado de divisas, el euro caía por segundo día al cambiarse en 1.2344 unidades por dólar, pese al optimismo sobre la perspectiva de los mercados globales en el segundo trimestre.

Con información de Reuters y Notimex.