Bolsas europeas caen por segundo día; euro, en rojo ante postura flexible del BCE

Los mercados accionarios en Europa concluyeron operaciones en alza, mientras que el euro cayó a medida que el Banco Central Europeo se mantuvo cauteloso sobre las perspectivas de alcanzar sus metas de inflación.



En comentarios posteriores a la decisión del banco central de mantener las tasas estables, el presidente Mario Draghi no llegó a declarar que el prestamista cumplirá su meta de inflación en 2020, lo que indica que la economía de la zona del euro aún no es lo suficientemente fuerte como para cortar el estímulo monetario.



El euro disminuyó 0.4 por ciento a mil 1774 unidades por dólar, mientras que la libra esterlina subió 0.1 por ciento a mil 3437 unidades.



El euro trepó a un máximo intradiario de 1.186 dólares luego de que el banco central elevó sus proyecciones de crecimiento desde este año hasta el 2019, aunque posteriormente perdió fuerzas.



El euro se ha movido en un rango entre 1.196 dólares y 1.172 dólares desde mediados de noviembre.



La libra cayó después de que el Banco de Inglaterra mantuvo las tasas de interés sin cambios. La lira de Turquía cayó después de que su banco central elevó una tasa clave menos de lo que esperaban los inversores.



En tanto, el índice FTSE 100 del Reino Unido cayó 0.65 por ciento, el retiro más grande en dos semanas. mientras que el rendimiento de Gran Bretaña a 10 años disminuyó cuatro puntos básicos a 1.174 por ciento, el más bajo en tres meses. El rendimiento de Alemania a 10 años apenas varió en 0.315 por ciento.





Descontado ya que la Reserva Federal de Estados Unidos de elevara su tasa de interés en 25 puntos, la atención de los mercados europeos se desplazó a la reunión del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra.



Ambas entidades financieras decidieron de manera unánime dejar si cambios su tasa de interés. En tanto, el presidente del BCE, Mario Draghi elevara sus estimaciones de crecimiento para la economía y de la inflación hasta el 2020.



Las acciones de bancos, ya presionadas en la apertura por un alza de tasas en Estados Unidos que varios analistas calificaron de moderada, fueron los perdedores de la sesión.



El índice bancario europeo cayó 0.6 por ciento, pues había poco para revivir las esperanzas de los inversores de que la política monetaria se ajustará más rápido que lo indicado.



Destacaron la caída en las acciones de HSBC que cedió 1.46 por ciento, BNP Paribas 1.35 por ciento e Intesa con el 2.2 por ciento, fueron los principales lastres del STOXX.



También el sector de consumo masivo cerró con una pérdida de 1.2 por ciento de Unilever, y el de cuidado de la salud, donde Glaxosmithkline perdió 1.8 por ciento.



A continuación, la cotización de las principales bolsas europeas:



Bolsa Índice Cierre Puntos Porcentaje



Londres FTSE-100 7,448.12 -48.39 -0.65%



París CAC 40 5,357.14 -42.30 -0.78%



Frankfurt DAX 13,068.08 -57.56 -0.44%



Zurich SMI 9,383.02 -11.53 -0.12%



Madrid Ibex-35 10,176.50 -84.00 -0.82%



Milán MIB Index 22,191.74 -208.45 -0.93%



Lisboa PSI-20 5,356.12 -27.57 -0.51%