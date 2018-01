Petróleo toca máximos desde 2015 por situación en Irán y oferta ajustada

LONDRES.- Los precios del petróleo se mantienen este jueves en sus precios máximos de dos años y medio ante las preocupaciones en torno a la oferta debido a la inestabilidad social en Irán y la ola de frío extremo que golpea a Estados Unidos.



Seis días de protestas antigubernamentales en Irán, el tercer mayor productor de la OPEP, han aumentado la prima del riesgo geopolítico para los precios del crudo. No obstante, la agitación no ha afectado a la producción ni a las exportaciones en Irán.



El crudo Brent, el referencial internacional, subía seis centavos, a 67.90 dólares por barril, pero llegó a cotizar a 68.27 dólares por barril.



El petróleo WTI de Estados Unidos ganaba 23 centavos, a 61.86 dólares por barril, y también tocó su nivel más alto desde mayo de 2015.



Por su parte, la canasta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se cotizó el miércoles en 65.12 dólares.



El clima frío en Estados Unidos ha apuntalado a la demanda a corto plazo, especialmente por combustible para calefacción.



El pacto de reducción del suministro acordado por la OPEP, Rusia y otros productores que no pertenecen al cártel entró en vigor hace un año y el cumplimiento ha sido alto, gracias a declives involuntarios en Venezuela, cuya economía está colapsando, además de la agitación en Nigeria y Libia.



Los productores decidieron extender el acuerdo durante todo 2018.



Los recortes de la OPEP están ayudando a reducir los inventarios en el mundo y en Estados Unidos las existencias bajaron en cinco millones de barriles en la última semana, informó el Instituto Americano del Petróleo, antes del reporte de suministro gubernamental que divulgará más tarde este jueves la Administración de Información de Energía (EIA).



El gobierno de Estados Unidos proyecta que la producción promedio de crudo en 2018 toque un máximo histórico.



Las protestas antigubernamentales en Irán han generado el temor de que interrumpan la producción de crudo del tercer mayor productor de la OPEP, lo que limitaría el suministro mundial de petróleo.



La Guardia Revolucionaria de Irán desplegó fuerzas para sofocar los disturbios antigubernamentales en tres provincias diferentes. Las tensiones han sido altas en la región desde la semana pasada, con 21 víctimas hasta el momento.



También impulsa al alza los precios el frente de frío ártico que está golpeando la costa este de Estados Unidos y crea una demanda de petróleo inesperadamente más alta.



El petróleo extendió sus ganancias luego que se reportó que las existencias de crudo continuaron disminuyendo en Estados Unidos y la producción de la OPEP se mantuvo estable el mes pasado.



Los inventarios cayeron en 4.99 millones de barriles la semana pasada, informó el privado American Petroleum Institute.



La producción de la OPEP se mantuvo sin cambios en diciembre, cuando el grupo se aproximaba a un año de restricciones, muestra una encuesta del sitio financieron de noticias Bloomberg News.



"La incertidumbre geopolítica en Irán está ayudando a sostener el precio aunado a que el mercado es más optimista en cuanto a la estabilidad en los niveles de la oferta....", consideró William O'Loughlin, analista de inversiones en Rivkin Securities de Australia.