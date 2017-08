Petróleo sube mientras EU frena producción por Harvey

Los precios del crudo ampliaban las ganancias en la sesión, en una jornada donde la industria petrolera en Estados Unidos se preparaba para el paso del huracán Harvey, que podría ser la mayor tormenta en tocar territorio continental estadounidense en más de una década.



A las 9:10 horas local de la Ciudad de México, el barril del crudo WTI de Estados Unidos, sube 0.80 por ciento, hasta los 47.80 dólares. En la sesión previa el contrato cayó 2.02 por ciento, a 47.43 dólares por barril.



En tanto, el crudo Brent avanza 0.98 por ciento, hasta cotizarse en 52.52 dólares por barril que cotiza en el Intercontinental Petroleum Exchange (ICE) de Londres.



Los precios subieron a medida que la producción en la zona de Houston y Corpus Christi en la costa de Texas, en el corazón de la industria petrolera, se cerró en preparación para el huracán y las expectativas de que los cierres podrían durar si la tormenta causa daños extensos.



La industria petrolera estadounidense se preparaba para posibles interrupciones de la producción a medida que el huracán Harvey se ha intensificado rápidamente desde ayer jueves, convirtiéndose en el huracán más grande de Estados Unidos en 12 años.



Se pronostica que Harvey tocaría tierra en la noche del viernes o en las primeras horas del sábado entre Corpus Christi y Houston.



Para mitad de jornada el jueves, la capacidad de producción de crudo en el Golfo de México se había reducido en poco menos de 10 por ciento, según datos oficiales, mientras que la producción de gas natural se bajó en casi un 15 por ciento.



Sin embargo, "es improbable que el daño y las inundaciones a las refinerías y campos de esquisto, la alteración en las producciones en el Golfo de México y el daño en infraestructura tengan un efecto bajista en (los precios de) el WTI", afirmó Jeffrey Halley, analista de mercado de OANDA.



Pero más allá del potencial impacto de Harvey sobre la industria petrolera, aún hay una amplia oferta a nivel global pese a los esfuerzos de la OPEP por reducir su bombeo.



El cartel, junto con otros grandes exportadores como Rusia, acordó reducir su producción en 1.8 millones de barriles por día (bpd) entre enero de este año y el primer trimestre de 2018. Pero no todos los productores han cumplido sus compromisos y el suministro sigue siendo amplio.



Sin embargo, no todos los productores han cumplido sus promesas y los suministros siguen siendo altos, lo que resulta en bajos precios continuos.



Un comité ministerial mixto de observación de la OPEP, no perteneciente al cartel, dijo el jueves que es posible una ampliación del pacto de reducción de la oferta más allá de marzo, aunque aún no se ha decidido.



Parte de la razón del exceso de crudo ha estado en relación al aumentó de la producción estadounidense, que ha crecido 13 por ciento desde mediados de 2016 a 9.53 millones de barriles, cerca de su récord de 9.61 millones de bpd desde junio de 2015.