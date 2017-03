Barril de crudo suma tres semanas de pérdidas al hilo

El barril de crudo cerró la jornada con ganancias, aunque no ayudaron en el balance semanal de los contratos que ligaron su tercera pérdida en un mes, en el marco de la reunión de la OPEP y sus aliados que se reunirán el fin de semana en Kuwait.



Los futuros del crudo Brent cerraron en alza de 0.60 por ciento, a 51.76 dólares por barril. Los precios cayeron a 50.56 el jueves, el cierre más bajo desde el 30 de noviembre. En la semana, el contrato perdió 1.9 por ciento.



En tanto, el WTI de referencia en la Bolsa Mercantil de Nueva York, subió 0.4 por ciento, para ubicarse en 47.97 dólares el barril.



Los futuros para entrega en mayo cerraron el martes en 47.34 dólares, el más bajo desde el 29 de noviembre.



El petróleo ha mostrado una tendencia bajista por más de dos semanas, después de que una serie de reportes de inventarios de Estados Unidos sugirieron que los recortes a la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no han tenido el efecto deseado para reducir un exceso global de suministros.



El jueves, un funcionario del Ministerio de Energía de Arabia Saudita dijo que sus exportaciones de crudo a Estados Unidos caerán en cerca de 300 mil barriles por día (bpd) desde febrero y que se mantendrían en esos niveles durante los próximos meses.



El funcionario agregó que espera que la disminución ayude a reducir los inventarios en Estados Unidos, que anotaron un récord semanal de 533 millones de barriles la semana pasada. Las existencias se han mantenido elevadas, en parte, por razones estacionales relativas a una menor actividad de las refinerías.



Este fin de semana, los participantes en la reunión se preparan para cumplir con la revisión de sus recortes de producción mientras que las existencias de hinchamiento de Estados Unidos indicaron que las medidas no están funcionando todavía.



La producción de crudo de Estados Unidos continúa expandiendo junto con los inventarios de la semana pasada, conforme mostraron los datos publicados el miércoles por la Agencia de Administración de Energía (AIE).



La extracción de esquisto en Estados Unidos se ha elevado la producción petrolera en más de un 8 por ciento desde mediados de 2016, a poco más de 9.1 millones de barriles de petróleo diarios.



Las exportaciones saudíes a otras regiones continúan siendo altas, pese a un esfuerzo encabezado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y respaldado por otros productores, incluyendo a Rusia, para reducir la producción en 1.8 millones de barriles diarios durante la primera mitad del año.