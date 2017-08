Barril de crudo frena racha perdedora tras cifras de 'stocks' en EU

El barril de crudo subieron al final de la jornada, cortando una racha de dos días de pérdidas, luego de publicarse unas cifras mixtas sobre los inventarios de crudo en Estados Unidos y con el telón de fondo de los intercambios de amenazas entre Estados Unidos y Corea del Norte.



Durante la jornada prevalecieron los rumores de que un incremento previsto en la producción estadounidense contrarrestará los esfuerzos de la OPEP para reducir la sobreoferta mundial, limitó las ganancias de la sesión.



En tanto que el dólar a nivel global operó con una marginal alza frente a un canasta de 10 divisas, lo que favoreció marginalmente las ganancias en los precios del petróleo. El índice dólar subía 0.06 por ciento.



En este contexto, el barril del crudo Brent cerró en alza de 1.07 por ciento, para cotizarse en 52.70 dólares, el nivel más alto desde mayo en el Intercontinental Petroleum Exchange (ICE) de Londres.



En la Bolsa Mercantil de Nueva York, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en septiembre terminó en alza de 0.8 por ciento, a 49.56 dólares por barril.



El precio del petróleo logró mantener las ganancias luego de dos sesiones de pérdidas al hilo, tras publicarse que los inventarios de crudo en Estados Unidos disminuyeron por sexta semana ante una mayor producción en refinerías, aunque las existencias de gasolina subieron y las de destilados bajaron.



Un descenso adicional en los inventarios de crudo en Estados Unidos aumentaría las expectativas sobre la efectividad de la iniciativa de reducción del bombeo que impulsó la OPEP junto a otros productores para apoyar al mercado.







De acuerdo con la gubernamental Administración de Información de Energía (AIE), los inventarios de crudo se redujeron en 6.5 millones de barriles en la semana al 4 de agosto. Analistas esperaban un descenso de 2.7 millones de barriles.



Las existencias de crudo en el centro de distribución en Cushing, Oklahoma aumentaron en 569 mil barriles, agregó la agencia.



Las tasas de operación en refinerías subieron en 166 mil barriles diarios, agregó la autoridad. Las tasas de utilización en refinerías aumentaron en 0.9 puntos porcentuales.



Por el contrario, las existencias de gasolina crecieron en 3.4 millones de barriles, la mayor cantidad desde enero, Analistas consultados por Reuters pronosticaron una caída de 1.5 millones de barriles.



Esto fue una sorpresa para los inversores, ya que las reducciones en los arsenales de gasolina se suelen ver durante la temporada de verano.



Los inventarios de destilados, que incluyen combustible para calefacción y diésel, cayeron en 1.7 millones de barriles, contra el pronóstico de un declive de 131 mil barriles.



La semana pasada, las importaciones de crudo de Estados Unidos bajaron en 496 mil barriles por día.



las cifras oficiales fueron menores a las publicadas el martes por el Instituto Petrolero Americano (API), donde señaló que los inventarios de crudo disminuyeron en 7.8 millones de barriles en la semana que terminó el cuatro de agosto, en comparación con las expectativas de los analistas de una disminución de 2.7 millones de barriles.



Más allá de los datos de la API, el petróleo también experimentó cierta presión de una mayor venta de activos de riesgo, mientras Estados Unidos y Corea del Norte aumentaron su guerra de palabras en las últimas horas.



Esto se suma a la presión de la aceleración de la producción de petróleo de Estados Unidos, que es más rápida de lo esperada, lo que ha sido un desafío para la OPEP.



La organización reiteró esta semana que el pacto seguirá vigente hasta marzo, mientras que algunos países miembros que no han cumplido plenamente sus límites de producción, reiteraron su apoyo y compromiso con el acuerdo de 24 naciones.



No obstante, el texto no entregó detalles y algunos analistas se mostraron escépticos. "El comunicado publicado en el sitio de la OPEP tras la reunión en Abu Dhabi careció de contenido", dijo JBC Energy.



Pero la pregunta sigue siendo si los recortes de la OPEP están ayudando a los productores de petróleo esquisto de Estados Unidos.