Petróleo cae por mayor actividad petrolera en EU

Los precios del petróleo cedían terreno en medio de los nuevos incrementos en la actividad de perforación en Estados Unidos que minaban los esfuerzos liderados por la OPEP para reducir la oferta.



Había un menor volumen de transacciones debido a feriados públicos en China, Estados Unidos y Reino Unido, pero continuaban las preocupaciones respecto a si la acción de la OPEP sería suficiente para contener el sobreabastecimiento.



En operaciones electrónicas, los futuros del crudo Brent de Londres que hoy se renuevan por el contrato de agosto, avanzan 0.04 por ciento, a 52.53 dólares por barril. El contrato cerró en la semana anterior con una caída cercana a un 3 por ciento.



Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos para el mes de julio sube 0.16 por ciento, hasta cotizarse en 49.88 unidades.



El aumento en la perforación en Estados Unidos frenaba el esfuerzo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para reequilibrar el mercado y apuntalar la cotización.



Perforadores de Estados Unidos han añadido 722 pozos durante 19 semanas consecutivas, la cantidad más alta desde abril de 2015 y el más largo plazo de adiciones en la historia, según la empresa de servicios energéticos Baker Hughes Inc.



Casi la totalidad de los recientes aumentos de la producción de Estados Unidos han sido en tierra, en los llamados campos de petróleo de esquisto.



La Organización de Países Exportadores de Petróleo y algunos productores fuera del cártel prometieron la semana pasada que extenderán recortes de producción cercanos a 1.8 millones de barriles por día (bpd) hasta marzo de 2018.



Un acuerdo inicial, vigente desde enero, habría expirado en junio de este año.



Pese a los recortes de producción, los precios del petróleo no han subido mucho más allá de los 50 dólares por barril.



El éxito de la OPEP de reducir los inventarios podría depender de la producción en Estados Unidos , que no participa de los recortes. La producción petrolera en Estados Unidos ha escalado un 10 por ciento desde mediados de 2016 a más de 9.3 millones de bpd, cerca de los niveles de los grandes productores Rusia y Arabia Saudita.



Con información de Reuters, Notimex y Bloomberg