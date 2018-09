Oro hila segundo día ganancias a la espera del comunicado de la Fed

NUEVA YORK/LONDRES.- Los precios de la onza de oro al contado y a futuro cerraron operaciones de este martes en alza, gracias a un retroceso del índice dólar a nivel global antes de una decisión de política monetaria de la Reserva Federal, aunque el avance del lingote fue limitado por sólidos datos económicos de Estados Unidos.

El oro al contado subió un 0.2 por ciento a mil 200.60 dólares la onza, mientras que los futuros del oro en el mercado Comex de Nueva York, avanzaron un 0.1 por ciento a mil 205.10 dólares la onza.

El oro ha caído más de 12 por ciento desde abril, presionado por las alzas de las tasas de interés en Estados Unidos y una guerra comercial global que ha llevado a los inversores a optar por el dólar en vez del oro como refugio.

Un alza esperada de las tasas por parte de la Fed de Estados Unidos ya fue considerada en gran parte por los operadores, que buscarán mañana pistas del banco central sobre la dirección futura de los incrementos de los tipos de interés.

"Los escenarios alcistas (para el oro son) si la Fed suena un poco más conciliadora, pero no hay mucho espacio para eso en este momento. Los datos estadounidenses no se han debilitado y el posicionamiento del mercado para alzas de tasas no es excesivamente agresivo comparado con la Fed", comentó el estrategia de materias primas de Macquarie Matthew Turner.

Un dólar fuerte hace que el oro, que cotiza en esa divisa, sea más caro para inversores fuera de Estados Unidos y el alza de las tasas de interés estadounidenses usualmente disuade a los inversores de comprar activos que no rinden intereses, como el oro.

La Fed dará a conocer su resolución sobre las tasas el miércoles, tras el cierre de una reunión de dos días, en medio de la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

Ambas naciones aplicaron desde el lunes una nueva ronda de aranceles recíprocos a las importaciones, intensificando una disputa comercial que afectaría al crecimiento global.

Entre otros metales preciosos, la plata ganó 1.6 por ciento a 14.45 dólares la onza tras escalar hasta los 14.56 dólares, un máximo desde el 31 de agosto.

El paladio al contado avanzó 0.3 por ciento a mil 062.20 dólares la onza; mientras que el platino bajó 0.2 por ciento a 822.80 dólares la onza.