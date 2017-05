Petróleo EU pierde piso de 50 dólares; OPEP no impresiona al mercado

ME. ¿Cómo va a quedar el petróleo?

Los precios de petróleo profundizaban las pérdidas en más de un 4 por ciento, después que la OPEP y sus aliados acordaron extender los recortes de producción para otros nueve meses, decepcionando a los inversores que esperaban los incrementara o anunciara que sucederá después de marzo de 2018.



La recuperación del dólar a nivel global impactó las cotizaciones de los contratos que cayeron a mínimos porcentuales desde el 8 de marzo. El índice subía 0.15 por ciento frente a un canasta de diez divisas.



El barril de crudo del Brent de Londres para entrega en julio cayó 4.63 por ciento, para cotizarse en 51.46 dólares por barril que cotiza en el intercontinental Petroleum Exchange (ICE)) de Londres.



En tanto, los precios del WTI de Nueva York, perdió 4.78 por ciento, para terminar en 48.90 dólares.



Ambos contratos llegaron a caer más de un 5 por ciento, en su mayor caída porcentual intradía en dos meses y medio debido a que la decisión de la OPEP de extender las restricciones a la producción no cumplió con las expectativas sobre unos recortes más profundos o más largos.



Como se esperaba, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, junto con otros países que no pertenecen a la OPEP, acordó extender un recorte de los suministros de petróleo de ,8 millones de barriles diarios (bpd) hasta el final del primer trimestre de 2018, buscando reducir un exceso de oferta.



Sin embargo, en los días previos a la reunión, las conversaciones sobre una posible extensión de 12 meses o sobre recortes más profundos que el acuerdo actual ayudaron a impulsar los precios ante el optimismo de una reducción más rápida de los suministros.



El ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid al-Falih, dijo el jueves en Viena que los ministros presentes en la reunión no vieron la necesidad de reducir aún más la producción de petróleo.







El acuerdo ha ayudado a impulsar los precios del petróleo este año arriba de los 50 dólares por barril, dando respiro a muchos productores que dependen fuertemente de los ingresos energéticos y que han tenido que apelar a reservas internacionales para poder cubrir problemas de presupuestos.



El derrumbe de los precios del crudo comenzó a mediados del 2014, lo que obligó a productores líderes como Rusia y Arabia Saudita a ajustar sus cinturones y sumió en profundas crisis a países como Venezuela y Nigeria.