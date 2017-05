OPEP extenderá recortes a la producción de crudo por nueve meses

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) acordó este jueves extender por nueve meses los recortes de la producción de petróleo después de que el acuerdo histórico del año pasado fracasara en lo relativo a eliminar el excedente global y en lograr una recuperación sostenida de los precios.



Los miembros que se reunieron en Viena decidieron prolongar su acuerdo hasta marzo de 2018, dijeron delegados familiarizados con la decisión que pidieron que no se revelara su identidad antes de que se haga un anuncio formal.



El anuncio de la OPEP no incluye una opción de una extensión adicional de tres meses, como se había evaluado.



Seis meses después de formar una coalición sin precedentes de 24 países y efectuar reducciones de producción que superaron las expectativas, la reanudación de la producción de los campos de shale de Estados Unidos ha significado que los inventarios de petróleo permanezcan muy por encima de la meta.



Si bien las reservas se están reduciendo, los ministros reconocieron que el excedente acumulado durante tres años de sobreproducción no desaparecerá hasta al menos fines de 2017.



Los precios del petróleo caían a pesar del acuerdo, ya que el mercado había descontado el acuerdo.



El crudo Brent de referencia cotiza en baja de 3.65 por ciento a 52 dólares por barril a las 11:50 hora local del Centro de México. En tanto que el WTI de Estados Unidos pierde 3.9 por ciento, para cotizarse en 49.35 dólares.



"El mercado parece estar algo decepcionado ya que no hay ’algo extra’ que los mercados esperaban", dijo Jan Edelmann, analista de productos primarios de HSH Nordbank AG. “Da la impresión de que la OPEP temiera una aceleración excesiva de la reducción del excedente."



El organismo ha presentado su propuesta de extensión a los asociados que no integran la organización antes de que se lleven a cabo las conversaciones sobre la continuación de su participación, según un delegado.



Once países que no son miembros de la OPEP, entre ellos Rusia y México, se sumaron al acuerdo original en diciembre, con lo que las promesas totales de reducción de la oferta sumaron aproximadamente 1.8 millones de barriles por día.



Las restricciones debían durar seis meses a partir de enero, pero la confianza en el acuerdo, que impulsó los precios hasta un 20 por ciento, disminuyó a medida que los inventarios elevados persistían y la producción estadounidense aumentaba.



El ministro de Petróleo saudita, Khalid Al-Falih, insistió en que los recortes están funcionando y dijo que la reducción de las existencias se acelerará en el tercer trimestre y que los niveles de inventario bajarán al promedio de cinco años en el primer trimestre del próximo año. Aunque estima que el shale estadounidense tendrá un "retorno saludable", eso no afectará los objetivos de la OPEP, que se cumplirán con una extensión de nueve meses, dijo.



La extensión prolonga un raro período de colaboración entre la OPEP y algunos de sus mayores rivales, entre ellos Rusia. La última vez que ambas partas trabajaron en conjunto fue hace 15 años, y el acuerdo se rompió poco después de establecido.



El acuerdo actual entre la OPEP y naciones que no integran el grupo comprende países que producen alrededor del 60 por ciento del petróleo del mundo pero excluye a grandes productores como los Estados Unidos, China, Canadá, Noruega y Brasil. informó un delegado del grupo.



En las últimas noticias, la OPEP acordó excluir a Nigeria de un nuevo pacto para restringir la producción de petróleo, dijeron delegados del cartel.



Nigeria y Libia, dos miembros de la OPEP que sufren disturbios sociales, quedaron exentos de los límites de producción acordados en diciembre del año pasado por miembros de la OPEP y por algunos países que no pertenecen al grupo, y que están vigentes entre enero y junio de 2017.



El ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid al-Falih, dijo que no existe un plan para imponer límites a la producción de Nigeria o Libia. La producción nigeriana ha aumentado en los últimos meses después de que varios campos reanudaron su producción.