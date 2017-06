OPEP reactivaría propuesta de recorte extra de producción: fuentes

La OPEP consideró reducir su producción de crudo entre un 1 y un.5 por ciento más cuando se reunió la semana pasada, dijeron tres fuentes conocedoras de la situación, y el grupo podría reanalizar la propuesta si los inventarios siguen altos y continúan presionando a los precios.



En su reunión del 25 de mayo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y productores ajenos al grupo decidieron ampliar durante nueve meses su acuerdo actual de reducción de bombeo, aunque ministros de Petróleo como el de Arabia Saudita, Khalid al-Falih, confirmaron que se debatieron recortes más profundos.



Una de las fuentes dijo que la idea evaluada fue aumentar la reducción del suministro de la OPEP en unos 300 mil barriles por día (bpd).



Esto equivaldría a un recorte adicional de cerca del 1 por ciento de la producción de abril, cercana a los 32 millones de barriles, y llevaría el compromiso total de rebaja de la OPEP hasta los 1.5 millones de barriles desde los 1.2 millones de barriles diarios.



"Querían ver algunos escenarios y aprobar alrededor de 300.000 bpd de recortes extra distribuidos entre todos", comentó la fuente, que prefirió permanecer en el anonimato. "Pero creo que decidieron esperar y ver cómo reacciona antes el mercado".



La reacción inicial de los precios tras la decisión de la OPEP del 25 de mayo fue de decepción ante la negativa de los productores a profundizar sus recortes. El crudo referencial Brent cayó un 5 por ciento, por debajo de los 52 dólares el barril, y operaba cerca de ese nivel el jueves, la mitad de su cota a mediados de 2014.



No obstante, funcionarios de la OPEP esperan que el exceso de oferta baje en los próximos meses, cuando los fundamentos del mercado se acerquen al equilibrio. El cartel no tiene previsto volver a reunirse hasta noviembre para fijar su política.



"Para la próxima reunión, si los precios y la situación siguen así, tendrán que hacer algo (...) Todo estará sobre la mesa (para hacer más recortes) si los precios siguen como ahora", comentó la fuente, agregando que espera que el mercado y los precios mejoren en el tercer trimestre.



Una segunda fuente conocedora de la situación afirmó que "todo es posible", al ser preguntado sobre si podría revivirse la opción de una reducción más amplia.



Una tercera fuente, un delegado de la OPEP, se mostró escéptica ante la posibilidad de que pueda ser acordada una rebaja más grande por todas las partes, incluidos los productores de fuera de la OPEP. "Lo dudo", señaló. "Hubo una propuesta de un recorte más profundo, pero no funcionó".